Фил Спенсер сыграл всего 37 минут в новую игру от Arkane Austin - Redfall ©

Вчера студия Arkane Austin, входящая в состав игрового подразделения Microsoft, выпустила свою новую игру Redfall. Ожидания были высоки как среди поклонников разработчика, так и среди геймеров платформы Xbox, но, похоже, что даже генеральный директор подразделения Xbox Фил Спенсер не был в восторге от нового релиза.

Как видно из его профиле в live (P3), Фил Спенсер провел в Redfall всего 37 минут, что вызывает серьезные вопросы о причинах, побудивших известного руководителя компании не уделять игре больше времени. Было ли это связано с нехваткой времени или он просто не очень интересовался игрой?

Любопытно, что сам Фил Спенсер уже заявил, что проводит за играми в среднем 15 часов в неделю, тем более странно, что он уделил так мало времени игре от первого лица. Некоторые фанаты уже ставят под сомнение лидерские качества Спенсера как руководителя подразделения Xbox и то, действительно ли он понимает ожидания и желания геймеров.

Redfall вышла 2 мая на ПК и Xbox Series X/S. Игра также доступна через сервис Game Pass.