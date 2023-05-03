Фил Спенсер сыграл всего 37 минут в новую игру от Arkane Austin - Redfall

Вчера студия Arkane Austin, входящая в состав игрового подразделения Microsoft, выпустила свою новую игру Redfall. Ожидания были высоки как среди поклонников разработчика, так и среди геймеров платформы Xbox, но, похоже, что даже генеральный директор подразделения Xbox Фил Спенсер не был в восторге от нового релиза.
Как видно из его профиле в live (P3), Фил Спенсер провел в Redfall всего 37 минут, что вызывает серьезные вопросы о причинах, побудивших известного руководителя компании не уделять игре больше времени. Было ли это связано с нехваткой времени или он просто не очень интересовался игрой?
Любопытно, что сам Фил Спенсер уже заявил, что проводит за играми в среднем 15 часов в неделю, тем более странно, что он уделил так мало времени игре от первого лица. Некоторые фанаты уже ставят под сомнение лидерские качества Спенсера как руководителя подразделения Xbox и то, действительно ли он понимает ожидания и желания геймеров.
Redfall вышла 2 мая на ПК и Xbox Series X/S. Игра также доступна через сервис Game Pass.
Мне просто интересно откуда вы берёте этот бред,то что Арканы клепают очередной шлак было сразу понятно по первым геймплейным роликам (ну и поклонники Арканов уж точно не ждали какое то кооперативное гов*о) о каких ожидания тут вообще идёт речь.
переводят западные статейки и посты
Фил Спенсер через 37 минут игры в Redfall
Бедные вампиры от маленькой инди-студии Arkane оказались совсем уж не у дел. Вампиры из Vampire Survivors от ещё более маленькой инди-студии получились намного лучше и успешнее.))
Vampire Survivors по цифрам то успешней...а вот как игра - это что-то примитивней инфузории.
увидел, что по факту говорят про игру и подумал, что лучше бы это было эксклюзивом Сони
Мой рекорд - 37 секунд...
Потом удалил нафиг и забыл как про страшный сон!
Зачем качал...