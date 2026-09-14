Геймдиректор Redfall Харви Смит считает, что студии Arkane никогда не следовало браться за игру-сервис

«Это был проект, который так и не сложился воедино; честно говоря, нам вообще не стоило браться за игру в формате "сервиса"», — говорит Харви Смит, бывший креативный директор Arkane Austin, а ныне глава Black Pony Immersive. Разумеется, речь идет о Redfall — редком пятне на безупречной доселе репутации студии Arkane.

История Redfall — это своего рода трагедия. Одни из самых выдающихся геймдизайнеров современности, настоящие мастера иммерсивных симуляторов, в итоге занялись созданием многопользовательского шутера в открытом мире с вампирской тематикой. Игра была прохладно встречена публикой, и год спустя Microsoft закрыла студию Arkane Austin. В результате почти 100 человек лишились работы. На тот момент команда все еще пыталась спасти проект, но вскоре разработка была практически полностью свернута.

Разработчики буквально умоляли Microsoft позволить им вернуться и завершить работу над обновлением 1.4 — и это действительно произошло. Несмотря на увольнение, команда ненадолго вернулась, чтобы выпустить финальный патч.

В игре были удачные моменты, и если сыграть в полностью обновленную версию 1.4, то можно найти в ней что-то ценное, — добавляет Смит. — Например, один небольшой фрагмент был написан [соруководителем проекта Рикардо Баре] для близкого и дорогого ему человека. В этом эпизоде ​​Рикардо не просто выступал в роли сценариста — он размышлял о природе любви и человеческой общности, а также о том, что именно в метафорическом смысле отделяет человека от вампира.

Redfall также стала жертвой «консольных войн»: изначально планировался выпуск версии для PS5, но Microsoft отменила его после приобретения Bethesda. В итоге поклонники Sony использовали сдержанные отзывы критиков как оружие, приводя игру в качестве примера неудач Xbox.

Вполне естественно, что люди реагируют подобным образом, учитывая все эти факторы, — говорит Смит. — Ты извлекаешь из ситуации нужные уроки, стараешься по максимуму оградить команду от негатива, а затем пытаешься вернуться к тому, что по-настоящему любишь, — именно этим мы и занимаемся в Black Pony.

Исполнительный продюсер Black Pony Бен Хорн, также работавший над Redfall, отмечает, что «в момент выхода Redfall воедино сошлось множество факторов». Среди них — цена в 70 долларов и отсутствие на старте режима производительности для Xbox.

Мы решили придержать этот режим, так как заметили, что, хотя частота кадров оставалась приемлемой, случались заметные просадки. Мы подумали: "Давайте доработаем его, чтобы сделать лучше", но в итоге это обернулось серьезной проблемой: люди спрашивали: "Почему же на релизе нет 60 FPS?"

Впрочем, Хорн признает, что главной проблемой стала работа над проектом, который выходил за рамки привычной для команды специализации: эксперты по иммерсивным симуляторам взялись за создание шутера-сервиса. Это изначально было непростой задачей.

Black Pony пока не анонсировала свою первую игру, но можно не сомневаться: это будет иммерсивный симулятор.