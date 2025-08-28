Игроки, купившие издание Redfall Deluxe Edition, все еще ждут возврата средств, несмотря на отмененный контент

Redfall, на которую Microsoft возлагала большие надежды, в 2023 году столкнулась с серьезными проблемами. Она потерпела неудачу как на ПК, так и на Xbox, а фанаты даже утверждали, что она не стоит и 10 долларов, что ясно демонстрирует негативный прием данного проекта.

На нижнем уровне база игроков уменьшилась настолько, что найти себе партию стало практически невозможно. Тем не менее, некоторые игроки приобрели Deluxe Edition за 100 долларов, ожидая будущих дополнений.

Однако, поскольку студия была закрыта из-за неудачных результатов игры, обещанные DLC так и остаются в подвешенном состоянии. Более того, некоторые покупатели Deluxe Edition до сих пор не получили свои деньги обратно.

С закрытием студии обещанные DLC не выйдут, и возврат средств для покупателей Deluxe Edition становится не только справедливым, но и необходимым.

Покупатели Deluxe Edition для Redfall все еще ждут возврата средств за отмененное DLC. Один из пользователей Twitter под ником SnapBlastPlay купил Deluxe Edition сразу после старта игры. Теперь, когда студия закрыта, он ждет возврата уже почти 15 месяцев.

Ситуацию усугубляет отсутствие должного ответа от компании. Хотя, похоже, игрокам нужно отправлять запросы в службу поддержки, SnapBlastPlay сделал это год назад, получив ответ, что Microsoft работает над решением вопроса. Спустя год, по всей видимости, они все еще продолжают работать над ним.

Это выглядит крайне непрофессионально для компании стоимостью в триллион долларов, особенно с учетом того, что подобные ситуации могут привести к судебным разбирательствам или, в худшем случае, к коллективному иску.

С другой стороны, фанаты не упускают возможности подшутить над покупателем, задаваясь вопросом, зачем кому-то было покупать Deluxe Edition Redfall сразу после запуска.