Игроки Redfall разочарованы молчанием со стороны Arkane ©

Игроки Redfall недовольны молчанием Arkane и призывают разработчиков прокомментировать разочаровывающий запуск игры. Даже те игроки, которые наслаждаются игрой в Redfall больше, чем большинство других, хотят, чтобы разработчик признал проблемы с производительностью, с которыми они сталкиваются, так как игроки на ПК пытаются поддерживать стабильную частоту кадров и избежать ошибок.

Многие ожидали, что Arkane выступит с заявлением, скорее всего, в виде торжественного изображения, опубликованного в Twitter. Однако студия пока никак не прокомментировала выход Redfall и продолжает расхваливать игру в социальных сетях, несмотря на недоброжелателей в ответах.

"Arkane должна признать свою ошибку и выложить дорожную карту того, что будет дальше с игрой", - пишет пользователь Reddit Adequately_Insane. "По общему признанию, игра находится в руинах и не впечатляет, поэтому я думаю, что разработчики должны рассказать о том, что они планируют делать с игрой дальше".

Многие игроки разделяют это мнение, даже те, кто не считает качество игры настолько низким, как об этом говорят другие.

"Я согласен, худшее, что они могут сделать, это игнорировать отзывы и молчать, - говорит UncleObli. "Здесь я со многими не согласен: игру можно спасти. Например, избавление от багов, улучшенное исполнение и открытый мир с большим количеством столкновений пошли бы очень далеко".

На данный момент мы знаем, что исправления, по крайней мере, уже на подходе. На самом деле, постоянная поддержка была обещана еще до запуска, поскольку стало ясно, что Redfall будет более продолжительной игрой, чем прошлые предложения Akrane. Это привело к тому, что фанаты начали спорить о том, является ли игра действительно непрерывным сервисом - что, признаться, до сих пор не совсем ясно.

Пока Arkane хранит молчание, Microsoft не молчит. Фил Спенсер вчера выступил в подкасте и, что неудивительно, ответил на вопросы о запуске Redfall. Здесь он указал, что смешанные отзывы стали для команды сюрпризом, при этом внутренние шуточные обзоры рисовали гораздо более оптимистичную картину ее шансов.