На коробках Redfall до сих пор указан режим 60 кадров в секунду для Xbox Series X|S ©

Видимо, физические копии Redfall для Xbox Series X|S настолько давно ушли в печать, что на коробках до сих пор сообщается о наличии режима 60 кадров в секунду, который, однако, как мы знаем, не будет доступен при запуске. Как решили проблему? Наклейкой, предупреждающей об отсутствии указанного режима.

Фотография, опубликованная журналистом Джезом Корденом, забавная, интересная и ужасно спорная одновременно, учитывая, что в итоге об отсутствии режима 60 кадров в секунду на Xbox Series X | S, должно быть, было сообщено с опозданием по сравнению с печатью упаковки розничных копий игры для Xbox.

Скорее всего, забавная экстренная мера была введена еще и потому, что уже несколько месяцев Microsoft находится под пристальным вниманием международных регуляторов из-за попытки приобрести Activision Blizzard.