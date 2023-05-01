Redfall 02.05.2023
5.4 109 оценок

Несколько обзоров Redfall появились раньше срока и они не слишком лестные

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monk70
Новости

Хотя эмбарго на обзоры еще не снято, в сети появились оценки нескольких критиков Redfall, и они далеки от положительных. Если говорить подробнее, то это приличные 78 из 100 от COGconnected и 4 из 10 от Noisy Pixel, что кажется настоящим ударом.

Обзор COGconnected все еще находится в сети, а обзор Noisy Pixel уже удален, хотя показательные выдержки сохранились. На самом деле в тексте можно было прочитать, что:

«Redfall — это аномалия, потому что игра с такой командой за ней не может быть такой уж плохой, но она есть». По словам редактора, есть элементы шутера, ролевой игры и многопользовательской игры, которые не связаны друг с другом, из-за чего общий опыт кажется запутанным и «почти непостижимым. Однако игровая механика и исследование всегда доставляют удовольствие благодаря удовлетворению от уничтожения врагов и дизайну уровней».

Одиночная кампания описывается как «скучная», а кооператив кажется более увлекательным.

Обзор COGconnected более позитивен в отношении игры, но без энтузиазма. Редактор написал, что ему нравилось играть в Redfall в одиночку или с друзьями, и что атмосфера имеет сильную атмосферу Salem's Lot, а всех персонажей интересно использовать. Несмотря на это, игра Arkane не революционизирует шутеры с открытым миром и не развивает формулу игр Arkane Austin.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Night Driving Avenger

После интервью, геймплейных демонстраций и многочисленных граблей на которые создатели наступали с самого анонса, оценка от Noisy Pixel видится самой справедливой и приближенной к реальности. Выпустить кооперативную лутер-залупу с таким мерзотным дизайном персонажей все равно что нагадить фанатам творчества Аркейн прямо на головы. Пойду лучше замечательный Prey переиграю.

7
МАХАН МАХАНОВИЧ

Да нет, после слитого геймплея игра интереснее раскрылась, так что посмотрим завтра.

-2
-Zion-

Интересно, майкрософт угрожала что бы плохой обзор удалили? Зачем его удалили.

0
bysaturn

Это прерогатива Сони

4
Diablonos

А тебе не интересно, что означает слово "ЭМБАРГО"

1
zero sleep bysaturn

смешно) типо Майкрософт так не поступает) прям белые и пушистые) только игры делать не умеют.

-3
bysaturn zero sleep

Ой, по чьей же указке Метакритик менял правила и вновь хочет их поменять? Хмм.

1
-Zion- Diablonos

Интересно почему первый не удалён.

1
jax baron

Напомню мнение с ПГ не учитывается в журналистике - просьба не беспокоить.

0
oldhoudini

я могу тебе в телегу написать в лс, что игра г--но

0
ShiroiAkuma
а обзор Noisy Pixel уже удален

А вам отключим газ

0
darkevil555

Хотя эмбарго на обзоры еще не снято Уже ставим НЗ и играйте

0
Viperaberus21

А нахера нам еще один back 4 blood только в открытом мире?

0
Executor666

Да как бы без всяких обзоров было ясно, что это помои.

0
Aaro Niro

Ну похоже мы потеряли ещё одну хорошую студию.

0
warp 37

Понял. На распродаже может сойти.

-4