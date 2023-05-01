Несколько обзоров Redfall появились раньше срока и они не слишком лестные ©

Хотя эмбарго на обзоры еще не снято, в сети появились оценки нескольких критиков Redfall, и они далеки от положительных. Если говорить подробнее, то это приличные 78 из 100 от COGconnected и 4 из 10 от Noisy Pixel, что кажется настоящим ударом.

Обзор COGconnected все еще находится в сети, а обзор Noisy Pixel уже удален, хотя показательные выдержки сохранились. На самом деле в тексте можно было прочитать, что:

«Redfall — это аномалия, потому что игра с такой командой за ней не может быть такой уж плохой, но она есть». По словам редактора, есть элементы шутера, ролевой игры и многопользовательской игры, которые не связаны друг с другом, из-за чего общий опыт кажется запутанным и «почти непостижимым. Однако игровая механика и исследование всегда доставляют удовольствие благодаря удовлетворению от уничтожения врагов и дизайну уровней».

Одиночная кампания описывается как «скучная», а кооператив кажется более увлекательным.

Обзор COGconnected более позитивен в отношении игры, но без энтузиазма. Редактор написал, что ему нравилось играть в Redfall в одиночку или с друзьями, и что атмосфера имеет сильную атмосферу Salem's Lot, а всех персонажей интересно использовать. Несмотря на это, игра Arkane не революционизирует шутеры с открытым миром и не развивает формулу игр Arkane Austin.