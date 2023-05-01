Несколько обзоров Redfall появились раньше срока и они не слишком лестные

Хотя эмбарго на обзоры еще не снято, в сети появились оценки нескольких критиков Redfall, и они далеки от положительных. Если говорить подробнее, то это приличные 78 из 100 от COGconnected и 4 из 10 от Noisy Pixel, что кажется настоящим ударом.
Обзор COGconnected все еще находится в сети, а обзор Noisy Pixel уже удален, хотя показательные выдержки сохранились. На самом деле в тексте можно было прочитать, что:
«Redfall — это аномалия, потому что игра с такой командой за ней не может быть такой уж плохой, но она есть». По словам редактора, есть элементы шутера, ролевой игры и многопользовательской игры, которые не связаны друг с другом, из-за чего общий опыт кажется запутанным и «почти непостижимым. Однако игровая механика и исследование всегда доставляют удовольствие благодаря удовлетворению от уничтожения врагов и дизайну уровней».
Одиночная кампания описывается как «скучная», а кооператив кажется более увлекательным.
Обзор COGconnected более позитивен в отношении игры, но без энтузиазма. Редактор написал, что ему нравилось играть в Redfall в одиночку или с друзьями, и что атмосфера имеет сильную атмосферу Salem's Lot, а всех персонажей интересно использовать. Несмотря на это, игра Arkane не революционизирует шутеры с открытым миром и не развивает формулу игр Arkane Austin.
После интервью, геймплейных демонстраций и многочисленных граблей на которые создатели наступали с самого анонса, оценка от Noisy Pixel видится самой справедливой и приближенной к реальности. Выпустить кооперативную лутер-залупу с таким мерзотным дизайном персонажей все равно что нагадить фанатам творчества Аркейн прямо на головы. Пойду лучше замечательный Prey переиграю.
Да нет, после слитого геймплея игра интереснее раскрылась, так что посмотрим завтра.
Интересно, майкрософт угрожала что бы плохой обзор удалили? Зачем его удалили.
Это прерогатива Сони
А тебе не интересно, что означает слово "ЭМБАРГО"
смешно) типо Майкрософт так не поступает) прям белые и пушистые) только игры делать не умеют.
Ой, по чьей же указке Метакритик менял правила и вновь хочет их поменять? Хмм.
Интересно почему первый не удалён.
Напомню мнение с ПГ не учитывается в журналистике - просьба не беспокоить.
я могу тебе в телегу написать в лс, что игра г--но
А вам отключим газ
Хотя эмбарго на обзоры еще не снято Уже ставим НЗ и играйте
А нахера нам еще один back 4 blood только в открытом мире?
Да как бы без всяких обзоров было ясно, что это помои.
Ну похоже мы потеряли ещё одну хорошую студию.
Понял. На распродаже может сойти.