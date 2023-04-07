Redfall 02.05.2023
5.5 99 оценок

Новое геймплейное видео Redfall демонстрирует охоту на вампиров в кооперативе и битву с боссом

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monk70
Новости

После трейлера Redfall, посвященного телекинетическим способностям Лейлы, Arkane Austin выпускает новое видео, которое показывает, как важно работать вместе со своими товарищами по команде, чтобы уничтожить самых грозных вампиров.

В последние месяцы техасская компания неоднократно сообщала, что в Redfall можно будет прекрасно играть даже в одиночку, но кооперативный компонент игрового процесса будет играть центральную роль в геймплейном и повествовательном опыте мрачного приключения, которое нас ждет со 2 мая на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass.

В этом новом видео, мы можем увидеть множество снаряжения и улучшений, используемых выжившими в Redfall, чтобы противостоять опасной угрозе Руку, одного из «главных вампиров».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
cuckold

цветовая гамма - ужас. Быстро начнет раздражать.

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Samson48

Жаль Аркейн, чуть ли не единственный разработчик умеющий делать отличные сюжетные ЭмерсивСимы заставляют делать какой-то кооперативный проходняк. Эту игру настолько плохо приняли еще до выхода, что издатель уже от микротранзакций открестился и якобы отменил их, видимо были надежды на годы поддержки по выкачивание бабла, уверен сольют ее после пары дополнений, всем это уже ясно.

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saa0891
Жаль Аркейн, чуть ли не единственный разработчик умеющий делать отличные сюжетные ЭмерсивСимы заставляют делать какой-то кооперативный проходняк

Да это действительно печально (очень напоминает ситуацию с Visceral Games),грустно ещё и то что это уже не первая их подобная поделка,про Deathloop ни кто уже и не помнит,раньше каждую их игру ждал с нетерпением и всегда с удовольствием покупал а этот шлак даже за бесплатно не нужен.

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AleksandrLondon2077

Стрельба ужасна ,да и геймплей че то как то не очень

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AleksandrLondon2077

Блин лучше бы новую часть или ремейк Dark Messiah of Might & Magic сделали чем это (

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