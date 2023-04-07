Новое геймплейное видео Redfall демонстрирует охоту на вампиров в кооперативе и битву с боссом ©

После трейлера Redfall, посвященного телекинетическим способностям Лейлы, Arkane Austin выпускает новое видео, которое показывает, как важно работать вместе со своими товарищами по команде, чтобы уничтожить самых грозных вампиров.

В последние месяцы техасская компания неоднократно сообщала, что в Redfall можно будет прекрасно играть даже в одиночку, но кооперативный компонент игрового процесса будет играть центральную роль в геймплейном и повествовательном опыте мрачного приключения, которое нас ждет со 2 мая на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass.

В этом новом видео, мы можем увидеть множество снаряжения и улучшений, используемых выжившими в Redfall, чтобы противостоять опасной угрозе Руку, одного из «главных вампиров».