Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Реми и ее роботу ©

В этом третьем из четырех трейлеров героев Redfall Реми не хочет рассказывать о себе и своем напарнике Брибоне, кроме того, что они были частью команды, которая помогала эвакуировать гражданских после начала атаки вампиров. Посмотрите на их командную работу в эксклюзивном трейлере и узнайте, какие инструменты будут в вашем распоряжении, если вы будете играть за Реми.

Как и у Джейкоба, у Реми нет ярко выраженной способности к передвижению. Однако ее заряд C4 можно использовать, чтобы поднять ее выше после прыжка. Также важно отметить, что все игроки могут взаимодействовать с Брибоном, чтобы получить дополнительную поддержку.

Вот ее способности: