Redfall 02.05.2023
5.5 101 оценка

Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Реми и ее роботу

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R_Mor
Новости

В этом третьем из четырех трейлеров героев Redfall Реми не хочет рассказывать о себе и своем напарнике Брибоне, кроме того, что они были частью команды, которая помогала эвакуировать гражданских после начала атаки вампиров. Посмотрите на их командную работу в эксклюзивном трейлере и узнайте, какие инструменты будут в вашем распоряжении, если вы будете играть за Реми.

Как и у Джейкоба, у Реми нет ярко выраженной способности к передвижению. Однако ее заряд C4 можно использовать, чтобы поднять ее выше после прыжка. Также важно отметить, что все игроки могут взаимодействовать с Брибоном, чтобы получить дополнительную поддержку.

Вот ее способности:

  • Сила 1: Сирена - приказывает Брибона отвлекать врагов поблизости, делая себя мишенью и поглощая урон.
  • Сила 2: Заряд C4 - бросьте взрывное устройство, которое прилипает к целям и поверхностям. После взрыва нажмите кнопку действия, чтобы взорвать устройство.
  • Ульта: Мобилизовать - создать точку сплочения, где вы и ваши союзники со временем исцеляются.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Samson48

Зевнул. Если трейлеры такие унылые, то что будет с игрой.

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