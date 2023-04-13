Новый трейлер Redfall посвящен персонажу Реми и ее роботу

В этом третьем из четырех трейлеров героев Redfall Реми не хочет рассказывать о себе и своем напарнике Брибоне, кроме того, что они были частью команды, которая помогала эвакуировать гражданских после начала атаки вампиров. Посмотрите на их командную работу в эксклюзивном трейлере и узнайте, какие инструменты будут в вашем распоряжении, если вы будете играть за Реми.
Как и у Джейкоба, у Реми нет ярко выраженной способности к передвижению. Однако ее заряд C4 можно использовать, чтобы поднять ее выше после прыжка. Также важно отметить, что все игроки могут взаимодействовать с Брибоном, чтобы получить дополнительную поддержку.
Вот ее способности:
- Сила 1: Сирена - приказывает Брибона отвлекать врагов поблизости, делая себя мишенью и поглощая урон.
- Сила 2: Заряд C4 - бросьте взрывное устройство, которое прилипает к целям и поверхностям. После взрыва нажмите кнопку действия, чтобы взорвать устройство.
- Ульта: Мобилизовать - создать точку сплочения, где вы и ваши союзники со временем исцеляются.
Зевнул. Если трейлеры такие унылые, то что будет с игрой.