По данным Metacritic, Redfall стала самой низко оцененной игрой студии Arkane

Redfall стал самым большим провалом в истории Arkane Studios, как минимум, с точки зрения отзывов прессы. Для студии, которая в прошлом пользовалась большим уважением за такие игры, как Dishonored и Prey, с выходом Redfall пришлось столкнуться с неоднозначными отзывами. На данный момент средняя оценка Redfall на Metacritic составляет 58/100 на ПК и 62/100 на Xbox Series, что значительно ниже ожиданий. Учитывая послужной список Arkane, это наихудший показатель за всю историю компании.
Это не очень приятные новости, но это реальность, с которой студия столкнулась после выхода Redfall. И хотя им удалось угодить части сообщества, есть и те, кому это не по душе. В данный момент в Redfall есть проблемы с ИИ, текстурами и производительностью на ПК, которые в меньшей степени есть и на Xbox Series. Кроме того, отмечаются проблемы с подключением в кооперативной игре. В совокупности все эти факторы и повлияли на то, что Redfall стала игрой от Arkane Studios с наихудшим рейтингом.
Для Redfall новости не самые лучшие, но все же хочется верить, что Arkane и Bethesda приложат все усилия, чтобы исправить ситуацию.
Жаль конечно Арканов но не понятно на что они рассчитывали,даже если издатель заставил клепать их эту поделку он же тоже должен был хоть немного думать,есть же фокус группы которые тестируют игру,да и просто отзывы обычных игроков по геймплейным роликам, неужели можно было не заметить тот поток дерьма что лился в отношении этой игры,да и прошлая их игра вышла мягко говоря очень странной и даже близко не дотягивает до предыдущих игр Арканов.
Не играл, но осуждаю ее! Почему? Да потому что все осуждают)
Честно, ничего не ожидал от игры как только появилась первая информация о ней...
ну не скажи, эта студия всегда делала чем-то, но очень хорошие игры. Меня аж раздражает, что все вспоминают только Dishonored и Prey. Аркс и Мессия были офигенными играми. Так что я кое-чего, но ждал.
Думаю на итоговое качество повлияло разделение штата на 2 команды: DeathLoop и Redfall.
Ещё на мёртвой залупе было ясно что разрабы не умеют в шутера
Это "творение" наверное не пинал только ленивый!
я не пинал, но я не из ленивых, просто не играл и всё или без этого никак?
Надо было все таки думать над созданием Dishonored 3...
Dishonored продал 6 миллионов копий. Dishonored 2 продал 2.2 миллиона копий. Какой Dishonored 3? Кому он нахрен нужен?
Уже никому...
Пусть создадут соулс-лайк игру, но с иммерсивностью, если сделают все грамотно, то финансовый успех гарантирован.