По данным Metacritic, Redfall стала самой низко оцененной игрой студии Arkane ©

Redfall стал самым большим провалом в истории Arkane Studios, как минимум, с точки зрения отзывов прессы. Для студии, которая в прошлом пользовалась большим уважением за такие игры, как Dishonored и Prey, с выходом Redfall пришлось столкнуться с неоднозначными отзывами. На данный момент средняя оценка Redfall на Metacritic составляет 58/100 на ПК и 62/100 на Xbox Series, что значительно ниже ожиданий. Учитывая послужной список Arkane, это наихудший показатель за всю историю компании.

Это не очень приятные новости, но это реальность, с которой студия столкнулась после выхода Redfall. И хотя им удалось угодить части сообщества, есть и те, кому это не по душе. В данный момент в Redfall есть проблемы с ИИ, текстурами и производительностью на ПК, которые в меньшей степени есть и на Xbox Series. Кроме того, отмечаются проблемы с подключением в кооперативной игре. В совокупности все эти факторы и повлияли на то, что Redfall стала игрой от Arkane Studios с наихудшим рейтингом.

Для Redfall новости не самые лучшие, но все же хочется верить, что Arkane и Bethesda приложат все усилия, чтобы исправить ситуацию.