По слухам, Microsoft не особо верила в Redfall и хотела поскорее закончить разработку

Как вы уже знаете, последняя игра Arkane Studios не особо понравилась публике. Судя по последнему слуху, Microsoft тоже не была в восторге от Redfall и хотела поскорее закончить разработку.
Пользователи обратили внимание на слова владельца игрового магазина во французском Лионе, который часто общался с сотрудниками Arkane Lyon, и они рассказывают ему о происходящем в студии.
Мне повезло иметь среди своих клиентов много разработчиков из Arkane Lyon и вот что я знаю.Microsoft не особо верила в Redfall и, видимо, хотела побыстрее закончить разработку. Arkane Lyon делает куда более амбициозную игру, деталей я не знаю.
Если что, разработкой Redfall занималось американское подразделение Arkane Austin. Студия в Лионе ответственна за большую часть хитов Arkane, включая серию Dishonored. Быть может за "более амбициозной игрой" нас ждет Dishonored 3?
Redfall вышла 2 мая 2023 года на PC и Xbox Series X|S и была разгромлена игроками и критиками.
Может отменить надо было? Сейчас только посмешищем себя выставили.
Лучше Прэй 2, Прэй я на одном дыхании прошёл, а Дезонорд начал и что то редко когда желание появляется продолжать, уже полгода на компе болтается ни туда ни сюда.
Что то в последнее время много новостей про эту игру. Какая то модная что ли ? Впервые услышал
Это не то подраздениление биовар разрабатывала Анродмеду это Монреальцы, а те самые биовар занимается куда более обициозной игрой