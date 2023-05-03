По слухам, Microsoft не особо верила в Redfall и хотела поскорее закончить разработку ©

Как вы уже знаете, последняя игра Arkane Studios не особо понравилась публике. Судя по последнему слуху, Microsoft тоже не была в восторге от Redfall и хотела поскорее закончить разработку.

Пользователи обратили внимание на слова владельца игрового магазина во французском Лионе, который часто общался с сотрудниками Arkane Lyon, и они рассказывают ему о происходящем в студии.

Мне повезло иметь среди своих клиентов много разработчиков из Arkane Lyon и вот что я знаю.Microsoft не особо верила в Redfall и, видимо, хотела побыстрее закончить разработку. Arkane Lyon делает куда более амбициозную игру, деталей я не знаю.

Если что, разработкой Redfall занималось американское подразделение Arkane Austin. Студия в Лионе ответственна за большую часть хитов Arkane, включая серию Dishonored. Быть может за "более амбициозной игрой" нас ждет Dishonored 3?

Redfall вышла 2 мая 2023 года на PC и Xbox Series X|S и была разгромлена игроками и критиками.