Последние геймплейные кадры Redfall вызвали у зрителей смешанные чувства ©

До выхода Redfall осталось меньше месяца. Неудивительно, что в последнее время мы регулярно получаем новые материалы. На этот раз пришло время геймплея, демонстрирующего кооператив.

На видео, опубликованном IGN (собравшего всего 639 лайков против 2.3 тыс. дизлайков), показана команда из нескольких игроков в схватке с одним из второстепенных боссов. Что также мешает игрокам эффективно выполнить задание, так это стандартные враги и... их собственная "криворукость". В видеоролике тестеры демонстрируют крайне хаотичный способ борьбы с кровожадными вампирами, что может скорее оттолкнуть зрителей, чем убедить их приобрести игру.

Интересно, что другие зрители также имеют подобные наблюдения на эту тему. На форуме, посвященном Redfall, нет недостатка в критических комментариях. Мало того, геймплей спровоцировал сообщество на вывод, что игра просто скучна и однообразна. Вот несколько примеров мнений:

Не может быть, чтобы это были лучшие кадры, которые они получили.

Почему тестировщики такие криворукие? А может, игра просто выглядит скучно.

Они просто бегают вокруг и используют оружие, которое выглядит так, будто оно оглушает, а не наносит урон

об этой игре забудут через неделю после ее выхода

Ну, это видео, которое забило гвоздь в гроб игры.

Действительно ли Redfall окажется такой скучной, как утверждают игроки? Мы узнаем это 2 мая, когда состоится релиз. Игра выходит на ПК и Xbox Series X/S. С момента запуска игра будет доступна в рамках подписки Game Pass - как на ПК, так и на вышеупомянутых консолях.