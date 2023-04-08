Последние геймплейные кадры Redfall вызвали у зрителей смешанные чувства

До выхода Redfall осталось меньше месяца. Неудивительно, что в последнее время мы регулярно получаем новые материалы. На этот раз пришло время геймплея, демонстрирующего кооператив.
На видео, опубликованном IGN (собравшего всего 639 лайков против 2.3 тыс. дизлайков), показана команда из нескольких игроков в схватке с одним из второстепенных боссов. Что также мешает игрокам эффективно выполнить задание, так это стандартные враги и... их собственная "криворукость". В видеоролике тестеры демонстрируют крайне хаотичный способ борьбы с кровожадными вампирами, что может скорее оттолкнуть зрителей, чем убедить их приобрести игру.
Интересно, что другие зрители также имеют подобные наблюдения на эту тему. На форуме, посвященном Redfall, нет недостатка в критических комментариях. Мало того, геймплей спровоцировал сообщество на вывод, что игра просто скучна и однообразна. Вот несколько примеров мнений:
Не может быть, чтобы это были лучшие кадры, которые они получили.
Почему тестировщики такие криворукие? А может, игра просто выглядит скучно.
Они просто бегают вокруг и используют оружие, которое выглядит так, будто оно оглушает, а не наносит урон
об этой игре забудут через неделю после ее выхода
Ну, это видео, которое забило гвоздь в гроб игры.
Действительно ли Redfall окажется такой скучной, как утверждают игроки? Мы узнаем это 2 мая, когда состоится релиз. Игра выходит на ПК и Xbox Series X/S. С момента запуска игра будет доступна в рамках подписки Game Pass - как на ПК, так и на вышеупомянутых консолях.
Да кадры по этой игре вызывают не смешанные чувство а печаль что некогда талантливейшая студия каждая игра которой была уникальная,я покупал и проходил каждую игру по несколько раз с огромным удовольствием,скатились до клепания унылого кооператинвого шлака который даже за бесплатно не нужен,как будто одной унылой поделки в виде DEATHLOOP им было мало.
Дед луп очень Крутая игра, которая не является той игрой , которую напридумывали себе фанаты дизхонора. Игора хорошо, так что и тут на релизе увидим все ок или нет
Помнится они говорили что стараются сохранять иммерсивность в геймплее.
А на деле это выглядит как кривой дустан с вампирами.
"вызвали у зрителей смешанные чувства"
угу. смесь брезгливости и отвращения
Просто по ней видно, что дяди сверху сказали "делайте продукт на массового геймера" от чего люди, что знают предыдущие продукты аркейнов, реально в ступоре от того, на что ушли ресурсы. Повесь плашку, что это сделала другая студия и все было бы на месте.
Смешанные чувства- "Убер дерьмо" или "супер дерьмо"
все так криворуко выглядит потому что они играли на джостиках
Смешанные , мягко сказано
Это точно Arkane делали? Больше похоже на подделку инди-студии которая пыталась сделать Borderlands, но с вампирами