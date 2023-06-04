Redfall достигла двузначных значений по одновременным игрокам в Steam, отставая от Forspoken на целых 3 игрока

Forspoken и Redfall получили смешанные отзывы после выхода, особенно учитывая, что это ААА-игры от крупных издателей. Forspoken получила более высокие оценки, чем Redfall, но обе игры находятся на уровне менее 65 баллов на Metacritic. Версия Forspoken для PS5 получила на Metacritic оценку 64, а Redfall для Xbox Series X - 56. Оценки пользователей на Metacritic ближе, чем средние оценки критиков: Forspoken и Redfall получили 3,6 и 3,4 балла соответственно. Хотя обе игры были приняты одинаково, одна из них, популярнее другой, по крайней мере, в Steam.
Согласно SteamDB, прямо сейчас в Forspoken играют 88 игроков, а в Redfall - 85. Оба показателя не очень хороши, но некоторые, вероятно, ожидали, что в Redfall будет больше, учитывая, что это недавний релиз и игра, ориентированная на кооперативное прохождение. Возможно, эти цифры в целых 3 игрока в пользу Forspoken объясняются тем, что Redfall также доступна на Xbox Game Pass без дополнительной платы. Таким образом, общее количество пользователей, играющих в Redfall, может быть больше, чем в Forspoken, на всех доступных магазинах для ПК. Кроме того, Square Enix выпустила новое DLC для Forspoken, что, возможно, привело к возобновлению интереса к игре.
Будет интересно посмотреть на эту напряженную гонку по антирекордам. Я пока не готов делать ставку, кто быстрее достигнет абсолютного дна и присоединится к Babylon's Fall.
битва гигантов))
Хватит писать про эту дрысню, про нее надо забыть давно
Надо для игр свою "Золотую малину" сделать. Это шоу я бы смотрел с огромным интересом.
Хуже redfall, forspoken и saints row только свеженький голум)
не думаю что актуально постить новости про эту "игру"
наоборот, надо почаще напоминать, чтобы такое не забывалось и не прощалось.
Спрашивается, как эта студия смогла создать в прошлом такие яркие и самобытные игры, как Arx Fatalis, Dark Messiah, Dishonored и Prey(2017)?
Самая показательная деградация в геймдеве за последние несколько лет, с ними разве что Скворцы могут посостязаться.
Так ты на календарь выхода игр посмотри, с тех временем команда поменялась много
Когда трешоделы соревнуются антистатистикой в Steam:
Кому это интересно?
мне
Чем?
Интересно видеть оправданную неудачу халтурщины директоров компаний выпустивших некачественный продукт.
Своего рода → Доска Позора.
Сейчас то разработчики видеокарт пытаюсь содрать денег за порой непонятно что, то игроделы забивая на оптимизацию делают откровенный ширпотреб никому ненужный.
Так уже последний танкист знает что редфолл это провал.
Надо напоминать, чтобы не забыли
Всё нормально, расширение базы пользователей xbox game pass идёт по плану
Кому какая разница сколько там игроков в стиме, если большинство попробовало в гейпасе?