Redfall исполнилось три года, и почти все о ней забыли

2 мая 2023 года на Xbox Series X|S и ПК вышла игра Redfall. Разработанная студией Arkane Austin (Prey, Dishonored), игра погружает нас на остров, осаждённый армией вампиров. Играя в одиночку или в кооперативе, вы должны отбиваться от монстров, используя оружие и способности.

К сожалению, этот шутер от первого лица с открытым миром полностью провалился из-за слишком большого количества багов, серьёзной нехватки проработки и слишком шаблонной формулы. Отзывы в Steam «в основном негативные», а пиковое количество одновременных игроков составило всего 6124. На момент написания этой статьи в Redfall на платформе Valve играют всего около 10 пользователей.

Этот горький провал привёл к закрытию Arkane Austin в мае 2024 года.