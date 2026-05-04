Redfall исполнилось три года, и почти все о ней забыли

2 мая 2023 года на Xbox Series X|S и ПК вышла игра Redfall. Разработанная студией Arkane Austin (Prey, Dishonored), игра погружает нас на остров, осаждённый армией вампиров. Играя в одиночку или в кооперативе, вы должны отбиваться от монстров, используя оружие и способности.
К сожалению, этот шутер от первого лица с открытым миром полностью провалился из-за слишком большого количества багов, серьёзной нехватки проработки и слишком шаблонной формулы. Отзывы в Steam «в основном негативные», а пиковое количество одновременных игроков составило всего 6124. На момент написания этой статьи в Redfall на платформе Valve играют всего около 10 пользователей.
Этот горький провал привёл к закрытию Arkane Austin в мае 2024 года.
Так эта хрень умерла еще до релиза, жаль что Арканы после шикарного Prey стали делать какой то шлак а не стали делать продолжение.
Dishonored была отличной игрой. Но иммерсимы оказались никому не нужны. А попытка вскочить на подножку популярности кооперативных шутанов не удалась. Жаль.
В Prey не играл, а вот Dishonored 1/2 очень понравились, особенно, DLC про ведьм.
