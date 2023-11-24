Redfall продается по рекордно низкой цене, но игроки все равно считают, что она того не стоит

Redfall - одна из самых больших катастроф AAA-игр 2023 года. С плохим искусственным интеллектом, глючным геймплеем и разочаровывающим визуальным оформлением эта игра от Arkane Studios стала большим провалом для Microsoft.

Однако недавние обновления вселили в фанатов некоторую надежду. Игра теперь поддерживает 60FPS на консолях Xbox Series S|X, а в механику были внесены различные качественные изменения.

После обновления игра поступила в продажу по акции BestBuy по цене всего 10 долларов, но поклонники Xbox по-прежнему не заинтересованы в этом релизе.

На сабреддите Xbox Series X пользователи обсуждают стоимость Redfall, и многие из них делают несколько шокирующих заявлений.

Некоторые участники Reddit считают, что игра не стоит даже бесплатной игры через Game Pass, не говоря уже о покупке за 10 долларов. Другие утверждают, что эти 10 долларов лучше потратить на подписку Game Pass, которая также обеспечит доступ к этой игре.

Пользователь DatBoiDanny утверждает, что эти 10 долл. лучше потратить на Prey от Arkane Austin за 2 долл. является лучшим предложением на данный момент. Другой пользователь сделал еще более смелое заявление и сказал:

Они должны заплатить мне, чтобы я в это поиграл.

Такая реакция не слишком шокирует. Несмотря на недавние обновления, игре с трудом удается вернуть игроков на таких платформах, как Steam, и многие из ее основных проблем остаются нерешенными.

Тем не менее, Bethesda, как сообщается, намерена поддерживать кооперативный шутер в долгосрочной перспективе.

Среди множества негативных отзывов о Redfall все же можно найти и положительные. Некоторые отмечают некоторые положительные стороны игры, утверждая, что в ней можно весело провести время благодаря кооперативному режиму. К сожалению, таких комментариев мало.