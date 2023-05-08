Redfall 02.05.2023
4.4 188 оценок

Redfall захватила лидерство в российском Game Pass

Simple Jack
Новости

Redfall заняла первое место в списке самых популярных игр в Game Pass в России, опередив Atomic Heart, которая находится сейчас на второй строчке. При этом экшен про вампиров официально не вышел в стране.

В США игра уступила лидерство Minecraft. В общем рейтинге игр российского Game Pass, в которых пользователи проводят больше всего времени, вампирский шутер занял 8 место. В США игра от Arkane расположилась на 12 строчке.

Redfall вышла 2 мая на PC и Xbox Series X|S. Шутер раскритиковали игроки и журналисты. Также игра оказалась на 14 месте в списке самых низкооцененных в Steam.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Сyberpunk

Это не надолго. Щас обмажутся и забудут.

2
DanteMax31

Ну не зря же говорится... на безрыбье и рак рыба, игр нет новых вот и лидирует даже такой шлак...

0
JenyaAVGN

Сейчас бы играть в DbD и ARK когда их раздавали бесплатно

0
hamshut

Не понял, а как они это сделали? Как они играют в неё, на ПК чтоль?

0