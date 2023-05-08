Redfall захватила лидерство в российском Game Pass

Redfall заняла первое место в списке самых популярных игр в Game Pass в России, опередив Atomic Heart, которая находится сейчас на второй строчке. При этом экшен про вампиров официально не вышел в стране.

В США игра уступила лидерство Minecraft. В общем рейтинге игр российского Game Pass, в которых пользователи проводят больше всего времени, вампирский шутер занял 8 место. В США игра от Arkane расположилась на 12 строчке.

Redfall вышла 2 мая на PC и Xbox Series X|S. Шутер раскритиковали игроки и журналисты. Также игра оказалась на 14 месте в списке самых низкооцененных в Steam.