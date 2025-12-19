Режиссёр Redfall считает, что игру можно было бы спасти, если бы релизной была версия 1.4

До Concord была Redfall. Две игры, которые, можно сказать, были обречены с самого начала, хотя, по крайней мере, в случае с Redfall, она продержалась дольше двух недель. Обе стали крупными провалами для своих издателей, обе игры привели к закрытию студий.

Если бы Arkane Austin осталась, индустрия видеоигр стала бы лучше, и для этого Redfall нужно было выжить, а возможно, даже процветать. По словам директора игры Харви Смита, путь к этому мог быть.

В подкасте My Perfect Console Смит заявил, что если бы финальное обновление Redfall, версия 1.4, действительно вышла в 2023 году, то судьба Arkane Austin могла бы сложиться иначе.

Это был шок. Я не был согласен с этим решением. Я очень верил в будущее студии, мы работали над чем-то действительно крутым.

Смит продолжает описывать обновление 1.4 как «огромное улучшение игры» и говорит:

Если бы мы запустили игру с этим обновлением и развивали её дальше, всё могло бы сложиться иначе.

По словам Смита, обновление 1.4 было самым близким к полному воплощению видения игры, которого студия смогла достичь.

Помимо спасения Redfall, если бы Arkane Austin получила шанс остаться, мы могли бы даже получить от них игру в стиле «Бегущего по лезвию», — считает Смит.

Мы какое-то время работали над игрой по "Бегущему по лезвию", и это меня невероятно захватывало. Мы бы могли многое сделать...