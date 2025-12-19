ЧАТ ИГРЫ
Redfall 02.05.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
3.9 297 оценок

Режиссёр Redfall считает, что игру можно было бы спасти, если бы релизной была версия 1.4

monk70 monk70

До Concord была Redfall. Две игры, которые, можно сказать, были обречены с самого начала, хотя, по крайней мере, в случае с Redfall, она продержалась дольше двух недель. Обе стали крупными провалами для своих издателей, обе игры привели к закрытию студий.

Если бы Arkane Austin осталась, индустрия видеоигр стала бы лучше, и для этого Redfall нужно было выжить, а возможно, даже процветать. По словам директора игры Харви Смита, путь к этому мог быть.

В подкасте My Perfect Console Смит заявил, что если бы финальное обновление Redfall, версия 1.4, действительно вышла в 2023 году, то судьба Arkane Austin могла бы сложиться иначе.

Это был шок. Я не был согласен с этим решением. Я очень верил в будущее студии, мы работали над чем-то действительно крутым.

Смит продолжает описывать обновление 1.4 как «огромное улучшение игры» и говорит:

Если бы мы запустили игру с этим обновлением и развивали её дальше, всё могло бы сложиться иначе.

По словам Смита, обновление 1.4 было самым близким к полному воплощению видения игры, которого студия смогла достичь.

Помимо спасения Redfall, если бы Arkane Austin получила шанс остаться, мы могли бы даже получить от них игру в стиле «Бегущего по лезвию», — считает Смит.

Мы какое-то время работали над игрой по "Бегущему по лезвию", и это меня невероятно захватывало. Мы бы могли многое сделать...
Samson48

Да не было там никакого спасения, вся игра мега унылая и кривая, там все с нуля нужно было переделывать.

9
ka27

Соевая банда🏳️‍🌈, будто Saints Row 2022

6
shingo-bear

ну и фрики реально. И это охотники за вампирами?!

1
Alex40001

неа там пол игры поменяли бы тогда да спасли бы и миллионы людей купили бы

5
Святой Джо

Если эти проваливаются, то пофиг, от них никто ничего не ждал. А вот конторы вроде биоварей выпускают каждый раз провальный шлак и продолждают работать после волны сокращений из-за провала.

4
polbzovatelb 100500

А может Биотварей, типа, хранят на случай, если всю радугу, таки, наконец-то смоют в унитаз. Контора-то знаменитая, известный бренд, как-никак.

Splatterhouse

да что за мода пошла на "да вы непоняли, всё не так плохо"

компаниям: не набирайте шизоидов на работу, пусть сами в своём мирке живут и нефиг их жалеть, себе же хуже сделаете

FumblingLysanias
Режиссёр Redfall считает, что игру можно было бы спасти -

Это не гуманно! Надо сразу было прикончить,чтоб без мучений!🤣

Mad IVIax

"До Concord была Redfall". И ещё Deathloop, такой же провал от новой стратегии Arcane, или кто там выше них стоял.

jax baron

и оффлайн