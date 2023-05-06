Служба поддержки Bethesda перепутала Redfall с Fallout 76 ©

Сотрудник службы поддержки Bethesda перепутал Redfall с Fallout 76, отвечая на отзыв пользователя Steam о новой игре. На Bethesda и Arkane Studios продолжает оказываться давление, поскольку Redfall вызывает негативную реакцию как у игроков, так и у критиков из-за плохого состояния игры на момент запуска.

Twitch-стример PatStaresAt поделился в Twitter скриншотом, на котором видно, что служба поддержки Bethesda перепутала Redfall с Fallout 76, отвечая на отзыв пользователя Steam. Bethesda сожалеет о технических проблемах, с которыми Avarize столкнулся в Redfall, и делится ссылками, которые направляют пользователя на страницы с минимальными требованиями Redfall к ПК и справочной статьей по решению проблем. Однако в ответном сообщении разработчиков пользователю советуют открыть тикет поддержки для Fallout 76, а не для Redfall.

При открытии ссылки на обращение в службу поддержки Fallout 76 пользователь перенаправляется на официальную страницу поддержки Redfall. Хотя служба поддержки Bethesda перепутала две игры, ссылка на поддержку, предоставленная разработчиком, похоже, работает как положено.

В Fallout 76 было много технических проблем, и игроки уже сейчас испытывают подобные проблемы в Redfall. Такой ответ службы поддержки Bethesda вызвал чувство раздражения у ряда пользователей, в то время как другие считают, что эта ошибка говорит о нынешнем положении Bethesda в попытках решить проблемы игроков Redfall. Некоторые пользователи предполагают, что ответ сотрудника службы поддержки Bethesda мог быть скопирован и вставлен из предыдущего сообщения поддержки, касающегося Fallout 76.

Релиз Redfall оставляет поклонников Starfield в состоянии тревоги по поводу выхода игры в сентябре этого года. Путаница и раздражение, вызванные ответом службы поддержки Bethesda, также не помогают снизить градус тревоги.