Сотрудник службы поддержки Bethesda перепутал Redfall с Fallout 76, отвечая на отзыв пользователя Steam о новой игре. На Bethesda и Arkane Studios продолжает оказываться давление, поскольку Redfall вызывает негативную реакцию как у игроков, так и у критиков из-за плохого состояния игры на момент запуска.
Twitch-стример PatStaresAt поделился в Twitter скриншотом, на котором видно, что служба поддержки Bethesda перепутала Redfall с Fallout 76, отвечая на отзыв пользователя Steam. Bethesda сожалеет о технических проблемах, с которыми Avarize столкнулся в Redfall, и делится ссылками, которые направляют пользователя на страницы с минимальными требованиями Redfall к ПК и справочной статьей по решению проблем. Однако в ответном сообщении разработчиков пользователю советуют открыть тикет поддержки для Fallout 76, а не для Redfall.
При открытии ссылки на обращение в службу поддержки Fallout 76 пользователь перенаправляется на официальную страницу поддержки Redfall. Хотя служба поддержки Bethesda перепутала две игры, ссылка на поддержку, предоставленная разработчиком, похоже, работает как положено.
В Fallout 76 было много технических проблем, и игроки уже сейчас испытывают подобные проблемы в Redfall. Такой ответ службы поддержки Bethesda вызвал чувство раздражения у ряда пользователей, в то время как другие считают, что эта ошибка говорит о нынешнем положении Bethesda в попытках решить проблемы игроков Redfall. Некоторые пользователи предполагают, что ответ сотрудника службы поддержки Bethesda мог быть скопирован и вставлен из предыдущего сообщения поддержки, касающегося Fallout 76.
Релиз Redfall оставляет поклонников Starfield в состоянии тревоги по поводу выхода игры в сентябре этого года. Путаница и раздражение, вызванные ответом службы поддержки Bethesda, также не помогают снизить градус тревоги.
Набрали по квотам... Поддержка, которой нужна поддержка.
Ох уж эти тревожные))) нечего было покупать мусор, достаточно было посмотреть пару геймплейных роликов до релиза
Мазохисты любят играть с мусором
Иронично получилось. :))))))
Было бы вдвойне, если бы Аркейн сделала тоже самое в отношении Ф76, тем более сдачи бы дала, хотя Ф76 уже не такой забагованный, но старт был тоже фейспалмовым
Новость-огонь!
Особо и не ошиблись, шо то шо это...