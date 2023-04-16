Со страницы Redfall на Xbox пропало упоминание 60 FPS и клавиатуры с мышью

Microsoft обновила страницу Redfall в магазине на консолях Xbox и убрала упоминания нескольких особенностей игры. Так, там теперь нет плашки о поддержке 60 FPS, клавиатуры с мышью и технологии переменной частоты обновления (VRR).
Изменения на странице Redfall случились после того, как Arkane сообщила, что на старте в игре не будет 60 кадров в секунду на Xbox. Однако об отказе от поддержки клавиатуры с мышью разработчики не объявляли. Не исключено, что это просто ошибка.
Три года прошло и некстген сдулся а разговоров то
Cкорее разрабы криворукие донельзя. Там графика начала ps4/xone.
Это задел для некст-некстгена, потом для Некст-некст-некст, ну и так далее)))
Некстгена и не было. Были ремастеры пастгена в 60 и немного новинок на низких в 1080р/60. Так чтобы новинки в 4к/60 на ультрах устройства уровнем 1080ти выдать не смогут при всем желании.
Просто разрешение повысилось. Текстур, теней, эффектов. Это уже не так заметно как лет 20 назад, но жрёт в разы больше. Про полигоны, думаю, говорить не надо.
Дело не только в графике, а ещё в движке и всё, что в него запихнули. Бывает графон не очень, но геймплей очень широк в разнообразии, от чего и фпс не высокий. Не стоит судить только по графону.
Хомяки срочна требуют ПС7 и ХБОХ ХУ, а то накупили телеков с 200 Гц, а фепеес в жеппе, как такк
Что то всё у них пропадает, судя по скринам первым пропал графон.
ещё бы "игра" пропала бы и всё прекрасно было бы)
Ребята, извините, что не по теме. Мне просто интересно: у PlayStation 5, и Xbox стоит чип от AMD. Скажите, это прямой порт с ПК или же это индивидуально разработанный чип для консоли? Будет интересно прочитать ваши комментарии.
Порт с ПК в урезаном виде. Типа как видюхи в ноутбуке (если не прав, поправьте)
А вы чего ожидаете от Майкрософт и этих современных разработчиков?
Они обещают горы, а выдают пустоту. 60 FPS, VRR, поддержка мыши с клавиатурой - это же элементарные вещи для игры 2023 года.
А потом еще удивляются, почему их игры такие бледные и никому не интересные.
Всё только отсрочивают релиз, чтобы потом снова что-то обещать и снова ничего не выполнять.
Так вот и получается, обещают 60 FPS, а выдают какашку с 20 FPS. Всё как обычно - на обещаниях далеко не уедешь!
Да кому нужна клава и мышь — костыли лучше!
До 2мая будет новость: Со страницы Redfall в Steam пропало упоминание о Полной Русской Локализации(озвучка+субтитры)