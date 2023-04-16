Со страницы Redfall на Xbox пропало упоминание 60 FPS и клавиатуры с мышью

Microsoft обновила страницу Redfall в магазине на консолях Xbox и убрала упоминания нескольких особенностей игры. Так, там теперь нет плашки о поддержке 60 FPS, клавиатуры с мышью и технологии переменной частоты обновления (VRR).

Изменения на странице Redfall случились после того, как Arkane сообщила, что на старте в игре не будет 60 кадров в секунду на Xbox. Однако об отказе от поддержки клавиатуры с мышью разработчики не объявляли. Не исключено, что это просто ошибка.