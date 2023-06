Сотрудники Arkane надеялись, что Microsoft отменит игру - Джейсон Шрайер опубликовал расследование о разработке Redfall ©

Сотрудники Arkane Austin надеялись, что Microsoft отменит Redfall или перезапустит ее в виде однопользовательской игры после того, как ZeniMax была приобретена Microsoft в конце 2020 года.

До сих пор 2023 год был убийственным для игр благодаря Tears of the Kingdom, Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, Hi-Fi Rush... список можно продолжать. Однако было и несколько заметных разочарований, таких как Lord of the Rings: Gollum и Forspoken. Несомненно, самым большим разочарованием на сегодняшний день является Redfall, многопользовательская вампирская игра от Arkane Austin, которая в настоящее время является одной из худших игр года по отзывам.

Согласно недавнему материалу Джейсона Шрайера из Bloomberg, это не стало неожиданностью для команды, работавшей над игрой, поскольку проект страдал от "неясного направления, частых увольнений и постоянной нехватки персонала", по словам нескольких анонимных источников, работавших над игрой.

Проблемная разработка Redfall началась в 2018 году, когда ZeniMax, которая стремилась продать себя, по сообщениям, "настоятельно рекомендовала" своим студиям разработчиков внедрять микротранзакции в свои игры и продвигать больше игр как сервис. Из-за низких продаж Prey руководство Arkane стремилось сделать что-то более "широко привлекательное", и именно так появилась Redfall и ее запутанная идентичность как "многопользовательской игры Arkane".

Хотя Харви Смит и Рикардо Баре, казалось бы, были в восторге от проекта, отчет Bloomberg предполагает, что разработчики, работавшие над игрой, были в замешательстве относительно того, какую игру они вообще делали, поскольку в ходе разработки упоминалось несколько разных игр, таких как Borderlands и Far Cry. Проект и так был недоукомплектован во время разработки, по крайней мере, для многопользовательской игры, но ситуация ухудшилась, так как студию покинули разработчики-ветераны, не заинтересованные в создании многопользовательской игры. По данным Bloomberg, около 70 процентов сотрудников Arkane Austin, работавших над Prey, покинули компанию во время разработки Redfall.

Согласно отчету, моральный дух в Arkane Austin был настолько низок, что некоторые сотрудники надеялись, что приобретение ZeniMax и Bethesda компанией Microsoft приведет к тому, что игра будет либо отменена, либо, что "еще лучше", перезагружена в однопользовательскую игру, чего, очевидно, не произошло. Единственное, что в итоге было отменено - это порт Redfall для PlayStation, о чем стало известно ближе к запуску игры.

Ближе к концу разработки Харви Смит и Рикардо Баре успокаивали сотрудников, что игра станет гораздо лучше, когда будут внесены финальные штрихи и исправлены баги. Многие разрабочики, видевшие Redfall в 2021 году, были шокированы тем, что она никак не изменилась к финальной версии

Компания Microsoft была шокирующе откровенна в отношении неудач Redfall с момента грубого запуска, но отчеты Bloomberg свидетельствуют о нечестности в отношении общей разработки игры. Харви Смит утверждает, что во время разработки он выступал против микротранзакций и внутриигрового магазина, но сотрудники, работавшие над игрой, говорят, что в ней был "значительный план микротранзакций", который был удален только в 2021 году, и его даже можно было увидеть на просочившихся бета-кадрах после первоначального анонса игры.