Сотрудница Arkane утверждает, что даже ее друзья насмехались над неудачным запуском Redfall

Темой недели, несомненно, стал Redfall, эксклюзив для Xbox, дебют которого оказался очень неровным и разочаровывающим даже для главы подразделения. При этом нельзя отрицать, что там, где есть неудачи, люди получают удовольствие от падения дерева, и Arkane на собственном опыте убедилась в этом, о чем сообщила на этой неделе Сэйди Бойд, 2D-художник из студии, создавшей игру, написав в Twitter, что многие из ее так называемых друзей открыто насмехаются над Redfall.
Разочарование, грусть и растерянность - вот что, по словам Бойд, она чувствует, когда люди, которыми она восхищается, насмехаются над несчастьем игры и компании, и хотя она старается сохранять позитивный настрой, это очень трудно.
Я не ожидала, что мои сверстники, друзья или коллеги будут открыто насмехаться и радоваться сложному запуску. Радоваться неудачам других, независимо от того, как вы относитесь к компании, кажется подлым. Я чувствую грусть, растерянность и разочарование. Хотя я изо всех сил стараюсь сохранять позитивный настрой, но я человек и у меня есть чувства. Трудно не переживать, когда я вижу людей, которыми раньше восхищался, а затем слышу комментарии типа "Они это заслужили", " Их резюме теперь испорчено хаха" или "Что это за сборище болванов"
Получив почти 500 ретвитов и тысячи лайков, пост Бойд показала лицо той ситуации, которая в ином случае может быть истолкована только как неудача корпорации - корпорации, на которую, как видим, работают реальные люди, переживающие одну из худших недель в своей профессиональной жизни.
Разумеется, никаких имен названо не было, и Сэйди Бойд также отключила возможность комментировать сообщение, но все же это сообщение уже распространилось по всему интернету.
Если ты обосрался, то люди будут в тебя тыкать пальцем и говорить "фу".
Чтобы не было "разочарование" нужно делать нормальные игры. Почему-то разрабов той же форзы или даже hifi rush никто не гнобил.
Они делали отличные игры, но проблема имерсивы плохо продаются. Проще продать кооп дрочильню.
примерно из таких обиженок 80 процентов твиттера состоит.вроде бы можно не писать чушь, какую-то работу над ошибками провести,неа
отправляйте тифонов в Arcane Studios! им будет не до смеха)
Отчасти она права, но по итогу это коллективная ответственность. В первую очередь виновато руководство. Идею игры можно было зарубить на старте, либо ценник должен был быть не 70$, а условные 30$. Даже геймпасс не спасёт. Шанс олько если разработчики внезапно выпустят гениальные обновления.
Я тоже ржу с и злорадствую провалу этого гов на.
Ну вот такие люди да. Ниче не поделаешь. А че поделаешь? А ниче не поделаешь. И вообще несмотря ни на что зачистил за 20 часов всю карту и прошёл игру. Настроил более менее графон и в принципе в соло это прикольное приключение без серьёзных замашек в глубокий сюжет. Просто как будто поиграл в Far Cry от Arkane. Сам мир с его лабиринтами выполнен красиво, по некоторым местам правда интересно бегать, и вместо того чтобы ругать игру просто довольствовался тем что есть. Просто из принципа, потому что это Arkane и визуальный стиль узнается в некоторых моментах.
П.С, Если вы всерьез намерены привести тут в комментах очередную метафору про поедание де*ьма, то это ваще ни разу ни оригинально, хотя бы потому что я это предвидел. Один раз игру можно пройти и даже получить удовольствие несмотря на то, что она сейчас в ужасном состоянии.
Она похоже еще переживает подростковый период,бедняжка, а ведь ее еще ожидает взрослая жизнь