Сотрудница Arkane утверждает, что даже ее друзья насмехались над неудачным запуском Redfall ©

Темой недели, несомненно, стал Redfall, эксклюзив для Xbox, дебют которого оказался очень неровным и разочаровывающим даже для главы подразделения. При этом нельзя отрицать, что там, где есть неудачи, люди получают удовольствие от падения дерева, и Arkane на собственном опыте убедилась в этом, о чем сообщила на этой неделе Сэйди Бойд, 2D-художник из студии, создавшей игру, написав в Twitter, что многие из ее так называемых друзей открыто насмехаются над Redfall.

Разочарование, грусть и растерянность - вот что, по словам Бойд, она чувствует, когда люди, которыми она восхищается, насмехаются над несчастьем игры и компании, и хотя она старается сохранять позитивный настрой, это очень трудно.

Я не ожидала, что мои сверстники, друзья или коллеги будут открыто насмехаться и радоваться сложному запуску. Радоваться неудачам других, независимо от того, как вы относитесь к компании, кажется подлым. Я чувствую грусть, растерянность и разочарование. Хотя я изо всех сил стараюсь сохранять позитивный настрой, но я человек и у меня есть чувства. Трудно не переживать, когда я вижу людей, которыми раньше восхищался, а затем слышу комментарии типа "Они это заслужили", " Их резюме теперь испорчено хаха" или "Что это за сборище болванов"

Получив почти 500 ретвитов и тысячи лайков, пост Бойд показала лицо той ситуации, которая в ином случае может быть истолкована только как неудача корпорации - корпорации, на которую, как видим, работают реальные люди, переживающие одну из худших недель в своей профессиональной жизни.

Разумеется, никаких имен названо не было, и Сэйди Бойд также отключила возможность комментировать сообщение, но все же это сообщение уже распространилось по всему интернету.