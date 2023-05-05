Redfall 02.05.2023
4.7 166 оценок

Сотрудница Arkane утверждает, что даже ее друзья насмехались над неудачным запуском Redfall

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Gruz_
Новости

Темой недели, несомненно, стал Redfall, эксклюзив для Xbox, дебют которого оказался очень неровным и разочаровывающим даже для главы подразделения. При этом нельзя отрицать, что там, где есть неудачи, люди получают удовольствие от падения дерева, и Arkane на собственном опыте убедилась в этом, о чем сообщила на этой неделе Сэйди Бойд, 2D-художник из студии, создавшей игру, написав в Twitter, что многие из ее так называемых друзей открыто насмехаются над Redfall.

Разочарование, грусть и растерянность - вот что, по словам Бойд, она чувствует, когда люди, которыми она восхищается, насмехаются над несчастьем игры и компании, и хотя она старается сохранять позитивный настрой, это очень трудно.

Я не ожидала, что мои сверстники, друзья или коллеги будут открыто насмехаться и радоваться сложному запуску. Радоваться неудачам других, независимо от того, как вы относитесь к компании, кажется подлым. Я чувствую грусть, растерянность и разочарование. Хотя я изо всех сил стараюсь сохранять позитивный настрой, но я человек и у меня есть чувства. Трудно не переживать, когда я вижу людей, которыми раньше восхищался, а затем слышу комментарии типа "Они это заслужили", " Их резюме теперь испорчено хаха" или "Что это за сборище болванов"

Получив почти 500 ретвитов и тысячи лайков, пост Бойд показала лицо той ситуации, которая в ином случае может быть истолкована только как неудача корпорации - корпорации, на которую, как видим, работают реальные люди, переживающие одну из худших недель в своей профессиональной жизни.

Разумеется, никаких имен названо не было, и Сэйди Бойд также отключила возможность комментировать сообщение, но все же это сообщение уже распространилось по всему интернету.

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Redfall "Трейнер +15" [1.001.253.0] {peizhaochen}
Redfall "Трейнер +15" [1.001.253.0] {peizhaochen}
Комментарии: 8
Ваш комментарий
erkins007

Если ты обосрался, то люди будут в тебя тыкать пальцем и говорить "фу".

Чтобы не было "разочарование" нужно делать нормальные игры. Почему-то разрабов той же форзы или даже hifi rush никто не гнобил.

0
Predator556

Они делали отличные игры, но проблема имерсивы плохо продаются. Проще продать кооп дрочильню.

0
Stalker608

примерно из таких обиженок 80 процентов твиттера состоит.вроде бы можно не писать чушь, какую-то работу над ошибками провести,неа

0
bohdan2015

отправляйте тифонов в Arcane Studios! им будет не до смеха)

0
bysaturn

Отчасти она права, но по итогу это коллективная ответственность. В первую очередь виновато руководство. Идею игры можно было зарубить на старте, либо ценник должен был быть не 70$, а условные 30$. Даже геймпасс не спасёт. Шанс олько если разработчики внезапно выпустят гениальные обновления.

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Vladislav123123123123
Они это заслужили", " Их резюме теперь испорчено хаха" или "Что это за сборище еболванов"

Я тоже ржу с и злорадствую провалу этого гов на.

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ImUndecovahBruh

Ну вот такие люди да. Ниче не поделаешь. А че поделаешь? А ниче не поделаешь. И вообще несмотря ни на что зачистил за 20 часов всю карту и прошёл игру. Настроил более менее графон и в принципе в соло это прикольное приключение без серьёзных замашек в глубокий сюжет. Просто как будто поиграл в Far Cry от Arkane. Сам мир с его лабиринтами выполнен красиво, по некоторым местам правда интересно бегать, и вместо того чтобы ругать игру просто довольствовался тем что есть. Просто из принципа, потому что это Arkane и визуальный стиль узнается в некоторых моментах.

П.С, Если вы всерьез намерены привести тут в комментах очередную метафору про поедание де*ьма, то это ваще ни разу ни оригинально, хотя бы потому что я это предвидел. Один раз игру можно пройти и даже получить удовольствие несмотря на то, что она сейчас в ужасном состоянии.

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Ден Калашников

Она похоже еще переживает подростковый период,бедняжка, а ведь ее еще ожидает взрослая жизнь

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