Стартовала предзагрузка Redfall на ПК и Xbox Series ©

После выхода свежего трейлера Redfall самое время приготовиться к битве с порождениями ночи в новом эксклюзиве от Microsoft. Игроки, заинтересованные в грядущей игре Arkane, теперь могут приступить к предварительной загрузке. Предзагрузка Redfall стала доступна как на ПК, так и на консоли. В частности, на Xbox Series X пользователям придется загрузить примерно 77,31 ГБ, а на Xbox Series S всего 40,37 ГБ. Однако на ПК потребуется немного больше места – 94,3 ГБ.

Redfall будет доступна со 2 мая исключительно на ПК и Xbox Series X | S, начиная с первого дня в Xbox. каталог и PC Game Pass.