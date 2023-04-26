Redfall 02.05.2023
5.5 102 оценки

Стартовала предзагрузка Redfall на ПК и Xbox Series

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monk70
Новости

После выхода свежего трейлера Redfall самое время приготовиться к битве с порождениями ночи в новом эксклюзиве от Microsoft. Игроки, заинтересованные в грядущей игре Arkane, теперь могут приступить к предварительной загрузке. Предзагрузка Redfall стала доступна как на ПК, так и на консоли. В частности, на Xbox Series X пользователям придется загрузить примерно 77,31 ГБ, а на Xbox Series S всего 40,37 ГБ. Однако на ПК потребуется немного больше места – 94,3 ГБ.

Redfall будет доступна со 2 мая исключительно на ПК и Xbox Series X | S, начиная с первого дня в Xbox. каталог и PC Game Pass.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
agula98

94 гигабайта Я готов выделить на игру типо рдр 2, а вот такой кал как redfall столько занимать места не

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tvorog8088

103,2 гига аж после установки, скачивает 95,3, зато полная русская локализация с озвучкой, что редкость по нонешним временам.

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erkins007

Странная логика у майков. Игра и так не ахти, а с выходом 2 мая она просто об джедаев убьется.

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