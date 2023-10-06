В Redfall уже не хватает игроков, чтобы полностью собрать лобби на четыре человека ©

Redfall, печально известная вампирская FPS 2023 года, разработанная студией Arkane и изданная Bethesda, недавно установила новый антирекорд, показав невероятно низкое количество одновременных игроков, которых оказалось недостаточно даже для того, чтобы заполнить стандартное кооперативное лобби на четырех человек.

За последние несколько недель количество одновременных игроков в игре в пиковые моменты едва превышало 30 человек. Как отмечает PCGamesN, бывали периоды, когда собрать полноценную кооперативную команду из четырех игроков было просто невозможно из-за нехватки игроков в Redfall. Например, в прошлую пятницу, по данным SteamDB, в игре одновременно находилось всего три игрока:

VGC также отметила, что начиная с 22 сентября количество игроков в игре постоянно измеряется однозначными числами каждый день, что соответствует полному двухнедельному периоду.

Несмотря на полный провал Redfall, создатели не собираются отказываться от игры, утверждая, что она просто "неправильно стартовала". В прошлом месяце глава издательства Bethesda Пит Хайнс заявил, что разработчики Redfall намерены добавить поддержку 60 FPS в консольную версию, и сообщил, что, по его мнению, благодаря Game Pass игра продолжит привлекать аудиторию даже в будущем.

На старте Redfall подверглась критике из-за неинтересных миссий, слабого искусственного интеллекта противников и технических проблем, в результате чего в Steam игра получила общую оценку 3,4 балла и статус крайне негативной. Плохая оценка игры даже заставила таких руководителей, как Фил Спенсер и Мэтт Бути, рассказать о причастности Xbox к неутешительному релизу игры.

Несмотря на сложившуюся репутацию Redfall, на момент выхода игры пять месяцев назад количество игроков не вызывало особых опасений. Еще в мае у нее была солидная база игроков, которая в один момент достигла 6 124 одновременных пользователей. Но в последние дни стало ясно, что даже самые преданные фанаты Arkane и Bethesda смирились с плачевным состоянием игры и отказались от нее.