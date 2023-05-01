Redfall 02.05.2023
5.4 107 оценок

В сеть просочился геймплей вампирского экшена Redfall, который раскрывает карту мира и недостатки игры

©
Gutsz
Новости

Практически перед самым релизом новая игра от создателей Dishonored и Deathloop, студии Arkane, проект пострадал от серьезной утечки. Некоторые игроки раньше времени получили копии Redfall и охотно публикуют в публичный доступ новый геймплей, а также делятся другими интересными деталями. Например, последняя утечка раскрывает изображение карты игрового мира вампирского экшена.

Слитый геймплей Redfall:

Как сообщается, в общей сложности в сеть опубликовала около 60 минут игрового процесса Redfall. Разработчики оперативно отреагировали на утечку и уже заблокировали доступ ко многим роликам. Тем не менее некоторые пользователи все же успели оценить геймплей и найти главные недостатки проекта. Судя по комментариям, многие считают, что перед нами очередной кооперативный экшен "проходного" типа. Бой выглядит относительно простым и не впечатляет, визуальные эффекты не ошеломляют, движения кажутся дешевыми, а враги резкими и плохо анимированы: отмечают пользователи.

А вот как выглядит карта игрового мира в Redfall:

Ознакомиться с Redfall можно будет уже завтра — 2 мая. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X, где её можно оценить в каталоге Game Pass.

3
7
Последние посты по игре Redfall
Впечатления от игры
Впечатления от игры
Стали известны официальные системные требования Redfall для ПК
Стали известны официальные системные требования Redfall для ПК
Атмосферный релизный трейлер вампирского шутера Redfall от Arkane Austin
Атмосферный релизный трейлер вампирского шутера Redfall от Arkane Austin
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Feliskotta

Поржу если оно ко всему прочему будет лагать на 4090))

-1
Jarvis666

Да, проходная игра от маленькой, нищей инди-студии

-1
Zolq

какая же тупорыло отвратительная срань... фу

-1
varenuha2uha

да можно и погонять , а че нет то

-1
Serega-Rus

когдаж просочиться вампаер маскарад блуд лайн 2?

-1
SpacePRedator014

Это игра от маленькой инди студии или от крупного издателя который принадлежит крупной корпорации? Что за убожество, анимации г*вно, стрельба г*вно, графика г*вно, что это?

-1
ilyush

Зато в гейм пассе

-1