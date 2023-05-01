В сеть просочился геймплей вампирского экшена Redfall, который раскрывает карту мира и недостатки игры ©

Практически перед самым релизом новая игра от создателей Dishonored и Deathloop, студии Arkane, проект пострадал от серьезной утечки. Некоторые игроки раньше времени получили копии Redfall и охотно публикуют в публичный доступ новый геймплей, а также делятся другими интересными деталями. Например, последняя утечка раскрывает изображение карты игрового мира вампирского экшена.

Слитый геймплей Redfall:

Как сообщается, в общей сложности в сеть опубликовала около 60 минут игрового процесса Redfall. Разработчики оперативно отреагировали на утечку и уже заблокировали доступ ко многим роликам. Тем не менее некоторые пользователи все же успели оценить геймплей и найти главные недостатки проекта. Судя по комментариям, многие считают, что перед нами очередной кооперативный экшен "проходного" типа. Бой выглядит относительно простым и не впечатляет, визуальные эффекты не ошеломляют, движения кажутся дешевыми, а враги резкими и плохо анимированы: отмечают пользователи.

А вот как выглядит карта игрового мира в Redfall:

Ознакомиться с Redfall можно будет уже завтра — 2 мая. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X, где её можно оценить в каталоге Game Pass.