В сеть просочился геймплей вампирского экшена Redfall, который раскрывает карту мира и недостатки игры

Практически перед самым релизом новая игра от создателей Dishonored и Deathloop, студии Arkane, проект пострадал от серьезной утечки. Некоторые игроки раньше времени получили копии Redfall и охотно публикуют в публичный доступ новый геймплей, а также делятся другими интересными деталями. Например, последняя утечка раскрывает изображение карты игрового мира вампирского экшена.
Слитый геймплей Redfall:
Как сообщается, в общей сложности в сеть опубликовала около 60 минут игрового процесса Redfall. Разработчики оперативно отреагировали на утечку и уже заблокировали доступ ко многим роликам. Тем не менее некоторые пользователи все же успели оценить геймплей и найти главные недостатки проекта. Судя по комментариям, многие считают, что перед нами очередной кооперативный экшен "проходного" типа. Бой выглядит относительно простым и не впечатляет, визуальные эффекты не ошеломляют, движения кажутся дешевыми, а враги резкими и плохо анимированы: отмечают пользователи.
А вот как выглядит карта игрового мира в Redfall:
Ознакомиться с Redfall можно будет уже завтра — 2 мая. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series S|X, где её можно оценить в каталоге Game Pass.
Поржу если оно ко всему прочему будет лагать на 4090))
Да, проходная игра от маленькой, нищей инди-студии
какая же тупорыло отвратительная срань... фу
да можно и погонять , а че нет то
когдаж просочиться вампаер маскарад блуд лайн 2?
Это игра от маленькой инди студии или от крупного издателя который принадлежит крупной корпорации? Что за убожество, анимации г*вно, стрельба г*вно, графика г*вно, что это?
Зато в гейм пассе