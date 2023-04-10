В свежем трейлере шутера Redfall от Arkane раскрыли таланты еще одного персонажа ©

Каждый из персонажей игры Redfall от Arkane Studio обладает уникальным набором талантов, независимо от того, были ли они изобретены, пришли вместе с работой или, как в случае с Джейкобом, были таинственно дарованы вампиром. В трейлере персонажа мы узнаем больше о прошлом Джейкоба и о том, как он обрел свои сверхъестественные способности.

Джейкоб - опытный снайпер и использует свои новые способности в сочетании с навыками, которыми он обладал до прибытия в Redfall. У персонажа необычный правый глаз, связывающий его с мистическим вороном. И именно благодаря этому, а еще плащу позволяющему скрываться от врагов, Джейкоб хорошо справляется с разведкой и уничтожением вампиров на расстоянии, используя снайперскую винтовку.

Обратите внимание, что хотя у Джейкоба нет явной способности "передвижения", как у Лейлы, Плащ Джейкоба дает ему бонусную скорость передвижения и, конечно же, свободу передвижения вокруг врагов.

Релиз самой же Redfall состоится 2 мая в версиях для Xbox Series и PC (игра станет частью подписки Game Pass с первого дня продаж).