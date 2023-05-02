Вампирский шутер Redfall сравнили на ПК, Xbox One и Xbox Series ©

Redfall стал главным героем первого видеосравнения между версиями для консолей Xbox и PC, сделанного очень деятельным блогером ElAnalistaDeBits, которое подчеркивает несколько проблем, связанных, в частности, с консольным изданием спорного шутера от Arkane Studios.

Прохладно встреченный международной прессой и игроками, Redfall, как мы знаем, в настоящее время лишен режима 60fps на Xbox Series X|S, но, очевидно, это не единственное техническое ограничение долгожданного Xbox-эксклюзива.

Если на Xbox Series X принято разрешение 2160p, явно при 30 fps, то на Xbox Series S обещанные 1440p были заменены на переделанные 1080p: возможно, это намек на то, что 60 fps были отложены в основном из-за разницы в производительности между двумя моделями платформы Microsoft.

ElAnalistaDeBits говорит об особенно быстром времени загрузки на всех трех протестированных системах, менее шести секунд для запуска игры, но на консолях такие элементы, как тени, расстояние видимости, отражения и текстуры, похоже, требуют дополнительной работы, которая, надеемся, будет быстро реализована в обновлениях.

В частности, есть проблемы с загрузкой текстур, особенно на Xbox Series S, в то время как все версии страдают от небольшого заикания, ставшего теперь печально известным и печально знаменитым аспектом игр, работающих на Unreal Engine 4.

Тем не менее, на ПК производительность Redfall выглядит в целом достойно, а возможность активировать DLSS 3 на видеокартах серии NVIDIA RTX 4000 является очень ценным плюсом с точки зрения плавности игрового процесса.