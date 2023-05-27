Вот это поддержка! За месяц после релиза Redfall было выпущено всего одно маленькое обновление

Redfall оказался одним из самых больших разочарований года. Хуже того, студия Arkane, ответственная за этот проект, совсем не настроена исправлять эту катастрофу.
Через несколько дней исполнится четыре недели с момента выхода игры. Как справедливо отмечают игроки в Steam, Redfall, похоже, заброшена разработчиками. Сразу после релиза был выпущен так называемый хотфикс, но, кроме этого небольшого обновления, других патчей не появилось.
Этот год был полон провальных запусков, но в других случаях разработчики засучили рукава и начали выпускать новые обновления время от времени. И Star Wars Jedi: Survivor, и The Last of Us Part I быстро получили большой набор исправлений.
Конечно, выпускать игры в плачевном состоянии недопустимо, но, по крайней мере, другие разработчики пытаются исправить свои ошибки. В конце концов, это приносит свои плоды - в случае с The Last of Us Part I средний рейтинг игроков в Steam за последние 30 дней составляет 73%.
Еще одна вещь, которая раздражает геймеров в Redfall, - это полное молчание со стороны Arkane. В официальном Твиттере игры продолжают появляться только фанатские иллюстрации и заметки о геймплее. Вы не найдете там никакой информации о планах по исправлению игры.
Возможно, авторы тихо работают над патчами, но, учитывая отсутствие патчей и общения со студией до сих пор, неудивительно, что некоторые игроки решили, что Redfall заброшена.
В конце концов, кто-то в студии все же должен работать над этой игрой - в конце концов, запланированы дополнения DLC, и многие люди уже заплатили за них, купив издание Bite Back Edition.
Redfall дебютировала на ПК и консолях Xbox Series S и Xbox Series X 2 мая. Игра также доступна в рамках подписки Game Pass на всех аппаратных платформах.
В Steam игра была принята плохо: только 32% отзывов игроков были положительными, что классифицируется как "преимущественно негативный" прием игры. Что еще хуже, Redfall уже потеряла большинство игроков на сервисе - вчерашний рекорд активности составил жалкие 189 человек, играющих одновременно, а мы говорим о преимущественно кооперативной игре, где наличие нескольких игроков, готовых играть вместе с нами, имеет решающее значение.
Its Microsoft!
Так на игру ещё до релиза забили,не дав даже сюжетку доделать,продайся она неведомым образом большим тиражом - начали бы допиливать,а так,возможно,даже крупные баги править не будут.
Так деньги то получены, чо им переживать. Вложились в рекламу, обстригли доверчивых лохов, можно расходится.
Ну вот вам и ответ. Какой смысл обновлять игру, если она никому не нужна. Пример с Lawbreakers все помнят.
Ага. я понял как это работает. Люди покупают игру в Стим - запускают, играют - и несколько часов к ряду находятся в шоке от того какая игра, совершенно забыв о том, что возврат средств они уже сделать не смогут, т.к. всё игровое время ушло на состояние "Да также нельзя. Я просто не могу поверить! И это Arkane? ну может игра чуть позже станет лучше? Стоп! Я наиграл 4 часа? твою мать...."
Похоже у CD Project научились)
А что там поддерживать? Если вся игра сломана и едоделана
У Arkane с поддержкой так было всегда! Там криворукие сидят. Патчи не то что месяцами, а по пол года ждут.