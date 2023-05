Вот это поддержка! За месяц после релиза Redfall было выпущено всего одно маленькое обновление ©

Redfall оказался одним из самых больших разочарований года. Хуже того, студия Arkane, ответственная за этот проект, совсем не настроена исправлять эту катастрофу.

Через несколько дней исполнится четыре недели с момента выхода игры. Как справедливо отмечают игроки в Steam, Redfall, похоже, заброшена разработчиками. Сразу после релиза был выпущен так называемый хотфикс, но, кроме этого небольшого обновления, других патчей не появилось.

Этот год был полон провальных запусков, но в других случаях разработчики засучили рукава и начали выпускать новые обновления время от времени. И Star Wars Jedi: Survivor, и The Last of Us Part I быстро получили большой набор исправлений.

Конечно, выпускать игры в плачевном состоянии недопустимо, но, по крайней мере, другие разработчики пытаются исправить свои ошибки. В конце концов, это приносит свои плоды - в случае с The Last of Us Part I средний рейтинг игроков в Steam за последние 30 дней составляет 73%.

Еще одна вещь, которая раздражает геймеров в Redfall, - это полное молчание со стороны Arkane. В официальном Твиттере игры продолжают появляться только фанатские иллюстрации и заметки о геймплее. Вы не найдете там никакой информации о планах по исправлению игры.

Возможно, авторы тихо работают над патчами, но, учитывая отсутствие патчей и общения со студией до сих пор, неудивительно, что некоторые игроки решили, что Redfall заброшена.

В конце концов, кто-то в студии все же должен работать над этой игрой - в конце концов, запланированы дополнения DLC, и многие люди уже заплатили за них, купив издание Bite Back Edition.

Redfall дебютировала на ПК и консолях Xbox Series S и Xbox Series X 2 мая. Игра также доступна в рамках подписки Game Pass на всех аппаратных платформах.

В Steam игра была принята плохо: только 32% отзывов игроков были положительными, что классифицируется как "преимущественно негативный" прием игры. Что еще хуже, Redfall уже потеряла большинство игроков на сервисе - вчерашний рекорд активности составил жалкие 189 человек, играющих одновременно, а мы говорим о преимущественно кооперативной игре, где наличие нескольких игроков, готовых играть вместе с нами, имеет решающее значение.