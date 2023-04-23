Представлен ретро-футуристический шутер с видом сверху Redgar: The Space Viking ©

Redgar: The Space Viking — игра, действие которой происходит в ретро-футуристическом мире, сочетающем темное средневековье с научной фантастикой. В роли Редгара, молодого и безрассудного космического викинга, вы должны спасти свою семью от злого режима, который планирует захватить мир с помощью старых богов. Сюжет игры вращается вокруг загадочной скалы неизвестного происхождения, которая ударилась о поверхность Земли, принеся с собой удивительные технологии, невиданные ранее людьми.

В игре представлены прекрасно созданные вручную уровни, позволяющие исследовать мрачные космические корабли и подземелья. Вы можете использовать скрытный подход, чтобы тихо убивать врагов, чтобы никто не заметил, или стрелять из всех орудий. Redgar: The Space Viking также предлагает множество различного оружия дальнего и ближнего боя, а также энергетический щит, который можно использовать для отражения пуль и снарядов.

Демоверсия Redgar: The Space Viking уже доступна в Steam, так что вы можете опробовать игру до ее официального релиза.