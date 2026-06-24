Создатели Redout выкупили свою студию у Embracer и вернули полный контроль над будущими играми

Итальянская студия 34BigThings, известная по сериям Redout и Carmageddon: Rogue Shift, вновь стала независимой компанией после шести лет в составе холдинга Embracer Group. Полный контроль над разработчиком вернулся к одному из его основателей Валерио Ди Донато, который выкупил студию и теперь будет руководить ею вместе с сооснователем Джузеппе Энрико Франки и новым финансовым директором Даниэлем Джаньорио.

По словам Ди Донато, годы под управлением Embracer помогли компании вырасти более чем до 70 сотрудников и получить опыт работы в крупной корпоративной структуре. Он отметил, что этот период дал студии стабильность и возможность лучше понять особенности взаимодействия с инвесторами и внешними партнёрами.

Однако главным преимуществом возвращения независимости руководство называет свободу в принятии решений. Франки заявил, что теперь команда сможет самостоятельно выбирать проекты, быстрее реагировать на новые возможности рынка и распределять ресурсы без необходимости получать одобрение со стороны владельцев.

На фоне многолетней реструктуризации Embracer эта сделка выглядит символично. После стремительного расширения шведский холдинг столкнулся с серьёзными трудностями, которые привели к сокращениям сотрудников, закрытию студий и продаже части активов. При этом в 34BigThings подчёркивают, что решение о выкупе бизнеса было связано прежде всего с собственными планами развития, а не с внутренними процессами Embracer.

Сумма сделки не раскрывается. В студии также не уточнили, велись ли переговоры с другими потенциальными покупателями. Тем не менее руководство уверяет, что новый этап в истории компании начнётся с амбициозных проектов, а возвращение независимости позволит быстрее воплощать собственные идеи в жизнь.