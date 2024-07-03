Подсекай: симулятор рыбалки Reel Fishing: Days of Summer обзавелся датой релиза

Компания Natsume сообщила о том, что симулятор рыбалки Reel Fishing: Days of Summer выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam) 28 октября — в цифровом виде. Физические же издания будут доступны только для PlayStation 5 и Switch.
Франшиза Reel Fishing уже 25 лет известна своими фотореалистичными развлечениями, связанными с рыбной ловлей, — заявил президент и генеральный директор Natsume Хиро Маэкава в пресс-релизе. — Мы рады представить немного летнего удовольствия от рыбалки, чтобы скрасить геймерам настроение в октябре, где они смогут испытать реалистичный и увлекательный опыт рыбалки, как в оригинальной игре, но с новейшими и лучшими характеристиками, доступными на современных игровых системах.
Новая игра в продолжительной серии — это незабываемое путешествие про рыбалку: вы присоединитесь к трем хорошим друзьям, которые проводят свои последние дни лета вместе за рыбной ловлей. Выловите более 40 видов рыб в 14 различных местах рыбалки и изготовьте более 70 различных видов снастей. Содержите рыбок в красивом аквариуме, одновременно повышая уровень и приобретая новые навыки.