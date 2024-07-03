Подсекай: симулятор рыбалки Reel Fishing: Days of Summer обзавелся датой релиза

Приготовьтесь окунуться в атмосферу беззаботных летних дней, наполненных дружбой, приключениями и, конечно же, незабываемой рыбалкой. Присоединяйтесь к трём закадычным друзьям, решившим провести последние деньки лета вместе и устроить грандиозную рыбалку, которая войдёт в историю их дружбы.

Но что такое рыбалка без настоящего азарта и разнообразия? В Reel Fishing: Days of Summer вас ждёт по-настоящему впечатляющий выбор добычи — более 40 видов рыб, каждая из которых обладает своими уникальными повадками и требует особого подхода.

И не забывайте, что для того, чтобы заполучить самую редкую и ценную рыбу, одной удачи будет недостаточно. Вам предстоит освоить искусство создания снастей, комбинируя различные элементы и добиваясь идеального сочетания. Более 70 видов снаряжения ждут своего часа, чтобы помочь вам приманить самых неуловимых обитателей водных глубин. Проявите смекалку, терпение и мастерство, и ваши трофеи не заставят себя ждать.

Каждую пойманную рыбку вы сможете поместить в свой персональный аквариум. Вы можете создать свой неповторимый подводный мир, который станет отражением вашего мастерства и любви к рыбалке.

Ещё одним важным моментом является то, что в этой игре не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Во время своих рыболовных вылазок друзья постоянно сталкиваются с загадочным юношей, чьи мотивы и роль в этой истории пока остаются тайной. Кто он такой? Случайный прохожий или ключевая фигура в головоломке, которую предстоит разгадать нашим героям? И таят ли в себе эти живописные рыболовные места нечто большее, чем просто идиллический пейзаж и богатый улов?