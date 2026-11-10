Создатели консольной версии Minecraft бросили вызов монополии Mojang в жанре песочниц

Шотландская команда 4J Studios, много лет отвечавшая за официальные консольные издания Minecraft, приступила к созданию собственного прямого конкурента хита от Mojang под названием Reforj. Руководство студии открыто заявило, что культовая игра шведских разработчиков должна восприниматься не как одиночный феномен, а как базовый фундамент для целого самостоятельного жанра песочниц, где долгое время отсутствовала реальная конкуренция.

Позицию компании подробно раскрыл председатель 4J Studios Крис ван дер Куйл во время беседы на профильном подкасте The Game Business Show. Топ-менеджер напомнил, что за прошедшие 15 лет в индустрии шутеров от первого лица появились десятки проектов высшего эшелона, тогда как в нише воксельных строительных симуляторов продолжается застой под влиянием единственного монополиста. При этом сам базовый код Minecraft создавался в конце 2000-х годов и сегодня с трудом справляется с современными запросами игроков на физику, масштабы и скорость обработки данных.

Minecraft существует более 15 лет с точки зрения движка, архитектуры и вектора развития. Попыток сместить или уничтожить этот проект нет, но для любителей подобного геймплея создается альтернатива. Проект Reforj создается с расчетом на реалии 2020-х годов с упором на сверхбыстрое строительство и колоссальный прирост эффективности.

- Крис ван дер Куйл, председатель 4J Studios

В основу амбициозного проекта лег собственный графический движок Elements Engine, на тайную разработку которого шотландские инженеры потратили около 9 лет. Непосредственное производство самой песочницы продолжается уже 2 года. Новая технология полностью уходит от привычной пиксельной стилистики в сторону детализированного научно-фантастического окружения, где процедурная генерация сочетается с продвинутыми физическими системами и возможностью плавной деформации ландшафта.

К разработке механик привлекли бывшего популярного контент-мейкера Джозефа Гарретта, известного интернет-аудитории под псевдонимом Stampy Cat. Бывший блогер официально занял должность штатного геймдизайнера студии. Гарретт отвечает за проектирование логических элементов и создание инструментов, позволяющих игрокам строить комплексные транспортные пути на магнитной подушке и настраивать кастомные зоны со специфическими правилами гравитации прямо во время сессии.

В отличие от подавляющего большинства независимых студий, команда отказалась от стратегии предварительного релиза на персональных компьютерах через сервис Steam. Разработчики посчитали хаос несовместимости компьютерных комплектующих губительным для полировки ранних версий и перенесли фокус на фиксированное консольное железо. В настоящее время ранний билд Reforj проходит закрытое тестирование в рамках инсайдерской программы на устройствах Xbox Series X и Xbox Series S.