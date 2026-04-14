Состоялся релиз приключенческого ролевого экшена Regions of Ruin: Runegate

Разработчики из студии Gameclaw Studio и издатель Raw Fury выпустили в продажу приключенческую игру с элементами ролевого экшена Regions of Ruin: Runegate. Проект стал доступен пользователям на ПК 14 апреля 2026 года. В новой игре геймерам предстоит взять на себя роль гнома и заняться восстановлением утраченного величия своей некогда могущественной цивилизации.

По сюжету народ гномов оказался на грани вымирания и теперь выживает в виде разрозненных групп изгнанников. Игрокам необходимо исследовать обширные земли, искать полезные ресурсы, сражаться с монстрами и помогать попавшим в беду сородичам. Спасенные гномы присоединятся к поселению, что позволит открывать новые технологии и налаживать производственные цепочки. Боевая система в стиле hack and slash предлагает настройку внешнего вида героя, выбор стиля боя и обширный арсенал оружия. Враги при этом способны адаптироваться к тактике игрока, поэтому пользователям придется регулярно менять подход к сражениям.

Отличительной особенностью новинки стало наличие встроенного редактора уровней. Благодаря интеграции с платформой mod.io фанаты могут создавать собственные уникальные локации и делиться ими с сообществом. Также авторы официально подтвердили, что проект полностью оптимизирован для портативной консоли Steam Deck.

Вместе с базовой версией в продажу поступило небольшое сюжетное дополнение The Merchant. Оно добавляет в игру таинственного торговца и 5 уникальных артефактов с необычными побочными эффектами. Например, топор Мидаса заставляет противников ронять золото при каждом успешном ударе. До 28 апреля базовая игра продается по ознакомительной скидке в размере 10 процентов. Кроме того, в честь релиза оригинальную первую часть серии сейчас можно приобрести со скидкой 80 процентов.