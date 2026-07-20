На ПК выйдет новый психологический хоррор Rehaunted, где нужно будет расследовать убийство девушки

Независимый разработчик Cauchemar представил трейлер нового проекта под названием Rehaunted, который представляет собой мрачный психологический детектив с элементами хоррора. Выход игры запланирован на 3 квартал 2026 года на ПК.

Сюжет игры рассказывает о детективе по имени Коннор Рейнс, расследующем гибель молодой женщины. Случай, казавшийся поначалу простым, быстро превращается в запутанное дело, когда обнаруживается, что найденные улики начинают противоречить друг другу. Игрокам предстоит тщательно изучить заброшенный дом, где произошло преступление, чтобы восстановить цепочку событий той ночи и раскрыть мрачные секреты.

Игровой процесс Rehaunted сосредоточен на поиске скрытых зацепок и анализе улик. Главный герой получит в распоряжение детективные инструменты, включая ультрафиолетовый фонарик, увеличительное стекло, фотокамеру и рацию. Последняя позволит поддерживать связь с напарником, обсуждать новые находки и выбирать варианты в диалогах, которые помогут глубже понять историю. Все собранные зацепки можно будет объединять на специальной доске улик, причем игра не предлагает готовых ответов напрямую, заставляя игроков самостоятельно делать выводы из противоречивых фактов.

Разработчики обещают кинематографичную визуальную составляющую и напряженную атмосферу. Проект создается на базе графического движка Unreal Engine с использованием технологии MetaHuman для создания реалистичных моделей персонажей. Прохождение хоррора займет от 2 до 3 часов, на протяжении которых пользователей ждут логические загадки и пугающие сверхъестественные элементы, создающие постоянное чувство тревоги в заброшенном, но не пустом доме.

Для запуска игры на ПК потребуются операционная система Windows 11, процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce GTX 1070 Ti. В рекомендованных требованиях разработчики указывают процессор Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 3600 и видеокарту Nvidia GeForce RTX 3070. Накопитель компьютера должен быть готов выделить не менее 10 ГБ свободного места. Игра уже обзавелась официальной страницей в сервисе цифровой дистрибуции Steam, где ее можно добавить в список желаемого.