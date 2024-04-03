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Reign of Guilds 2024 г.
Экшен, Ролевая, MMO, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
5.8 26 оценок

4 апреля выйдет новая MMORPG про средневековье и магию - Reign of Guilds

Simple Jack
Новости

Atlant Games анонсировала выход Reign of Guilds в раннем доступе на платформе Steam уже завтра - 4 апреля. В этой игре мы сможем исследовать огромный открытый мир, испытать адреналин в динамичных сражениях от первого лица, сразиться в PvP и PvE-битвах, побывать в разнообразных графствах и даже завоевать престол королевства Дворран.

Сможешь ли ты собрать всю свою мощь и стать графом, владеющим замками и способным собирать налоги с игроков? Сумеешь ли ты построить экономику и участвовать в гильдейских ивентах? Reign of Guilds позволит тебе узнать ответы на эти вопросы.

Ожидается, что полная версия проекта увидит свет через год-полтора. В будущем разработчики планируют внедрить систему управления графством, ассоциации и аукционы, арену для сражений, PvE-контент, новые графства и игровые предметы, а также новые профессиональные навыки.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Александр Мотошвили

а что так темно?

1
H-DS

Очень тёмное фэнтези

1
Игромэнс

Даже русская озвучка)))

0
Artery Kaulitz

Вот это "Смута", которую ждём. Тут и плэйтесты были, где игроки могли всё пощупать и указать на недочёты и к коммьюнити лучшее отношение

0
Мелинар

Какой кошмар,её один человек делал?

0
hpi

Гномы делали.

0
sergeu78

что-то на любителя

0