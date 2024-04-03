4 апреля выйдет новая MMORPG про средневековье и магию - Reign of Guilds

Откройте для себя бескрайние просторы открытого мира, примите участие в эпических сражениях за величественные замки, погрузитесь в глубины экономики и дипломатии, где налоги, торговые и ремесленные ассоциации, церковь и наёмники играют ключевую роль. А над всем этим возвышается фигура могущественного короля. Вам предстоит выбрать, на чьей стороне вы будете сражаться в этой многопользовательской игре.

В отличие от многих других игр, в Reign of Guilds вам не придётся тратить время на рутинные задачи вроде выживания, строительства хижин или выращивания капусты. Здесь ценятся совсем другие навыки — умение взаимодействовать с другими игроками, будь то на поле битвы или за столом переговоров, в торговых сделках или в создании уникальных предметов ремесла. Именно эти таланты определят ваше место в иерархии этого мира.

Некоторые гильдии будут стремиться к военному превосходству, сражаясь не на жизнь, а на смерть за контроль над землями, замками, титулами и даже за сам королевский престол. Другие же предпочтут более тонкий подход, завоёвывая рынки ремесла и торговли, становясь незаменимыми игроками в экономике королевства. Их влияние и богатство поставят их на один уровень с могущественными графами и даже самим королём, и всё это — без единой капли пролитой крови.

В мире Reign of Guilds каждый материк разделён на семь графств, а в самом сердце Дворрана расположено Королевское графство, носящее то же имя. Восточный и западный материки усеяны более чем 60 замками различного уровня, каждый из которых играет ключевую роль в борьбе за власть в графствах. Эти твердыни станут объектами ожесточённых сражений и интриг, ведь контроль над ними означает контроль над целыми регионами.

Лидеры гильдий, проявившие себя наиболее умелыми стратегами и дипломатами, смогут получить престижный титул графа. Став графом, игрок получает право взимать торговые и земельные налоги со всех жителей своей территории, что может стать источником огромных доходов. Однако, эта привилегия сопряжена и с большой ответственностью — графу придётся нести расходы на содержание своих владений, обеспечивая безопасность и процветание своих подданных.

Но на этом борьба за власть не заканчивается. Графы будут состязаться друг с другом за главный приз — королевский престол. Король — это не просто правитель своего графства и глава королевской торговли. Он обладает абсолютной властью устанавливать королевский налог для самих графов, забирая себе часть их доходов.

Ещё одним важным моментом является то, что экономика игры глубоко интегрирована во все аспекты игрового процесса, затрагивая каждого игрока через систему налогов, комиссионных сборов и расходов на развитие и содержание земель и рынков. Только найдя разумный баланс между этими факторами, графы смогут привести свои владения к процветанию, что, в свою очередь, отразится на благополучии всего королевства. Важно отметить, что все ресурсы в игре находятся в открытом мире и распределены неравномерно по графствам и материкам, что создаёт уникальные экономические условия и возможности в каждом регионе.

Добыча и обработка ресурсов в Reign of Guilds находится в руках NPC, но для эффективного функционирования этой системы граф должен вкладывать средства в развитие и поддержание добывающей и обрабатывающей промышленности. Игроки же берут на себя роль логистов, забирая добытое сырье и транспортируя его к экономически выгодным местам обработки. Это создаёт увлекательную динамику, где игроки должны учитывать множество факторов, таких как расстояния, стоимость транспортировки и текущая ситуация на рынках, чтобы максимизировать свою прибыль.

Система крафта в игре также впечатляет своей глубиной и вариативностью. Каждый предмет может иметь до 27 тысяч различных комбинаций характеристик, что делает каждую созданную вещь уникальной. Более того, по мере использования предметы изнашиваются, теряя свои характеристики, что создаёт постоянный спрос на новые изделия и стимулирует экономическую активность.