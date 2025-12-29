Создатели российской MMORPG Reign of Guilds рассказали о девятилетнем пути к релизу

Недавно состоялся полноценный выход отечественной MMORPG Reign of Guilds, над которой петербургская студия Atlant Games работала с 2017 года. В интервью порталу App2Top основатель студии Вацлав Вержбицкий поделился подробностями производственного процесса, который занял почти 9 лет. Изначально проект финансировался частным инвестором, однако в 2019 году поддержка прекратилась, и команде пришлось искать альтернативные способы выживания. Разработку продолжали за счет личных кредитов и продажи собственных ассетов на площадке Unreal Engine Marketplace.

Одной из главных проблем при создании игры стало отсутствие опыта работы с масштабными мультиплеерными проектами на движке Unreal Engine 4. Сотрудникам приходилось учиться в процессе, что вело к постоянным переделкам. Кроме того, старт раннего доступа в начале 2024 года был осложнен бюрократическими проблемами в Steam, из-за чего игра потеряла часть вишлистов и стартовой видимости. С точки зрения геймдизайна авторы признали, что порог вхождения оказался слишком высоким для новичков, и значительное время пришлось потратить на упрощение начальных этапов игры.

Финансовые показатели проекта оказались скромными. По словам главы студии, первый месяц продаж в раннем доступе покрыл лишь около 6% от общего бюджета разработки за все годы, а к осени доходы упали до несущественных значений. Несмотря на это, команда довела игру до релиза, полагаясь на лояльность сотрудников, готовых работать в сложных условиях. Монетизация в проекте построена на гибридной модели без элементов pay-to-win, где за реальные деньги продаются преимущественно косметические предметы и удобства.

В ближайшем будущем разработчики планируют сосредоточиться на исправлении ошибок и улучшении первых часов геймплея, а в 2026 году заняться вводом нового контента. Текущая база игроков составляет около 10 тысяч установок с ежедневным онлайном в 2,5 тысячи человек. Подводя итог, Вацлав Вержбицкий посоветовал другим инди-разработчикам воздержаться от создания собственных MMORPG, отметив, что профессиональный рационализм не оставляет шансов подобным проектам при отсутствии огромных бюджетов.