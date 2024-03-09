Reigns: Beyond выйдет на Switch и ПК этой весной

Издатель Devolver Digital и разработчик Nerial выпустят Reigns: Beyond для Switch и ПК через Steam этой весной. Reigns: Beyond впервые вышла для Apple Arcade 6 ноября 2020 года.

Вы — член межгалактической инди-рок группы, и каждый новый день для вас означает концерт на новой планете, ведь только так можно достичь славы, богатства и по-настоящему ЗВЕЗДНОГО статуса. Выступайте в клубах по всей галактике, пополняйте группу инопланетными музыкантами и покажите всему космосу, что такое настоящий РОК! Но не забывайте: кораблю требуются ресурсы, а его команде — внимание. Одно неверное решение, и вот вы уже барахтаетесь в открытом космосе без скафандра!