CD Projekt Red активно участвовали в разработке "симулятора фанфика по Ведьмаку" Reigns: The Witcher

Разработчики Reigns: The Witcher скромно называют свой проект "симулятор фанфика по Ведьмаку", но у этого фанфика есть важная особенность: он официально одобрен правообладателем франшизы, студией CD Projekt Red. В интервью GamesRadar+ нарративный дизайнер Оскар Харрингтон-Шоу и директор по дизайну Франсуа Аллио рассказали, что представители польской студии активно участвовали в создании игры.

Они были невероятно щедры своим временем. Каждый сценарий, с которым сталкивается игрок, был прочитан множеством хранителей лора, сценаристов и продюсеров с их стороны, чтобы весь контент соответствовал тону и лору вселенной "Ведьмака".

Студия Nerial ранее сотрудничала с HBO, выпустив версию своей "свайп-стратегии" по вселенной "Игры престолов". Геймплей, где игрок, как монарх, принимает решения, смахивая карты влево или вправо, сравнивали с RPG-приложением для знакомств, определяющим судьбу королевства. Однако Reigns: The Witcher предлагает иной опыт.

В этой игре вы играете за Геральта в роли Ведьмака. Игроки увидят как юмористические вариации на знакомые сюжеты, так и совершенно новые приключения. Мир будет ощущаться одновременно и знакомым, и новым для всех, кто его знает. А еще Геральт будет часто умирать.

Он умирает часто и очень креативными способами. Каждая новая попытка - это история, которую пытается рассказать Лютик, бесконечно сочиняя новые приключения Ведьмака и его новые варианты гибели.

Изначально студия Nerial хотела построить сюжет вокруг повторного открытия алхимического эксперимента "Испытание Трав", что могло привести к созданию новых ведьмаков и даже воскрешению старых. Но CD Projekt Red выступила в роли строгого хранителя канона." Орды ведьмаков-зомби были сочтены перебором!" - с улыбкой признаются разработчики.

Reigns: The Witcher выйдет 25 февраля 2026 года на PC, Mac, а также на мобильных устройствах iOS и Android.