Геральт и Лютик осваивают Париж: Devolver Digital выпустили трейлер Reigns: The Witcher с живыми актерами

Издатель Devolver Digital опубликовал свежий промо-ролик карточного спин-оффа Ведьмака Reigns: The Witcher. В видео косплееры Геральта из Ривии и барда Лютика отправляются в Париж на "эксклюзивный концерт" трубадура, прогуливаясь по туристическим достопримечательностям и одновременно играя в новую Reigns.

Лютик тащит Геральта по городу, и их путь зависит от вашего свайпа! Эйфелева башня, Елисейские поля? Куда поведете приключение дальше? - гласит описание к видео.

Reigns: The Witcher - это карточная стратегия, вышедшая 25 февраля 2026 года на ПК, iOS и Android. Сюжет подан как серия пьяных баллад Лютика, поэтому знакомые истории могут быть сильно приукрашены. Задача игрока - балансировать между интересами четырех фракций и выживать в опасных ситуациях, принимая быстрые решения. Игра включает уникальную ритм-систему боя, встречи с известными персонажами и множество вариантов нелепой гибели.