Новый Ведьмак уже на подходе! Анонсирована Reigns: The Witcher, где Геральт может умереть в оргии после банкета с Трисс

Пока фанаты считают дни до выхода четвертой части популярной саги о «Ведьмаке» и пересматривают старые трейлеры, CD Projekt RED решила скрасить ожидание самым неожиданным образом. Забудьте о многочасовых поездках на Плотве и сложной алхимии. Как насчет того, чтобы вершить судьбы Континента одним пальцем? Издательство Devolver Digital совместно со студией Nerial представили спин-офф, который превращает суровые будни убийцы чудовищ в серию уморительных и смертельных дилемм.

Игра получила название Reigns: The Witcher. Это новая часть популярной серии карточных стратегий, где весь геймплей строится на механике «свайпов» влево или вправо. Сюжет подается от лица знаменитого барда Лютика, который, скажем прямо, любит приукрасить события. Игрокам предстоит пройти через тысячи сюжетных комбинаций, пытаясь сбалансировать отношения с людьми, нелюдями, чародеями и само предназначение Ведьмака.

Первые превью рисуют картину настоящего праздника черного юмора. В отличие от серьезного «Ведьмака 3», здесь смерть Геральта — повод для шутки. Например, журналисты рассказывают, что в одном из сценариев Геральт может найти свою кончину, «лежа потным в куче обнаженных тел» после бурного банкета с Трисс Меригольд. В другом случае — оказаться в петле из-за слишком тесной дружбы со скоя’таэлями.

Ключевые особенности игры:

Вы прокачиваете карьеру барда, сочиняя (и переживая) легенды о Белом Волке.

Йеннифэр, Весемир, Трисс и куча утопцев прилагаются.

Помимо диалогов, в игре будут боевые секции, где нужно перемещаться по клеткам, уклоняясь от ударов и используя Знаки (например, Квен).

Любое решение, будь то совет крестьянину или флирт с чародейкой, может привести к мгновенному (и часто нелепому) финалу.

Игра уже готова к выходу: Reigns: The Witcher станет доступна 25 февраля 2026 года на PC, Mac, а также на мобильных устройствах iOS и Android.