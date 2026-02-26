Reigns: The Witcher провалилась в Steam, но получает отличные отзывы

Вчера на ПК и мобильных устройствах состоялся релиз Reigns: The Witcher - необычного кроссовера вселенной Анджея Сапковского и механики культовой карточной серии Reigns. Однако, несмотря на узнаваемый бренд и попытки CD Projekt RED распиарить игру, проект показал рекордно низкий онлайн в Steam.

На старте максимальное количество одновременных игроков составило всего 179 человек. Это худший результат для всей серии Reigns на ПК. Для сравнения, предыдущие игры франшизы привлекали куда больше поклонников: Reigns - 1612 игроков, Reigns: Game of Thrones - 515 игроков и Reigns: Her Majesty - 292 игрока.

Возможно, причиной низкого интереса стало неудачное время релиза: сейчас в Steam проходит фестиваль Next Fest, где геймеры заняты изучением сотен бесплатных демоверсий будущих новинок. Но те, кто купил - остались в восторге. При мизерном онлайне игра получила практически идеальные отзывы. На данный момент рейтинг Reigns: The Witcher в Steam составляет 93% положительных рецензий. Покупатели сходятся во мнении, что авторам удалось главное - передать дух вселенной через призму абсурдного и искрометного юмора. Другие игроки отмечают, что игра удачно развивает механики, заложенные в Reigns: Three Kingdoms, и называют ее лучшей частью серии.

Таким образом, Reigns: The Witcher рискует остаться недооцененным хитом, который широкая аудитория, возможно, откроет для себя позже, когда спадет волна фестивальных новинок.