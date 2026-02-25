Reigns: The Witcher вышла на iOS, Android и ПК, позволяя вам создать свою собственную эпическую историю

На iOS, Android и ПК (Steam и GOG) вышла Reigns: The Witcher, приключенческая игра с элементами принятия решений, разработанная студией Nerial и издаваемая Devolver Digital.

Игроки отправятся в новое путешествие по вселенной Ведьмака в роли Геральта из Ривии. Охотьтесь на монстров, общайтесь с местными жителями и погрузитесь в игровой процесс. Вы проводите пальцем влево и вправо, чтобы принимать простые решения, а сюжетная линия формируется по мере вашего продвижения.

Reigns: The Witcher представлена как приукрашенное пересказывание Лютиком эпических приключений Геральта. Конечно, поскольку вы контролируете развитие сюжета, он может либо следовать обычному пути героического (хотя и недооценённого) истребления монстров, либо свернуть в совершенно безумное русло.