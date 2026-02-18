Вышел новый геймплейный трейлер официального спин-оффа "Ведьмака" Reigns: The Witcher

Канал IGN опубликовал официальный геймплейный трейлер Reigns: The Witcher - новой игры в популярной серии карточных приключений от студии Nerial. Проект разворачивается во вселенной "Ведьмака" от CD Projekt RED и предлагает игрокам встать на путь легендарного Геральта из Ривии с необычным нарративным поворотом.

Все приключения Геральта в спин-оффе подаются через преувеличенные и драматичные баллады его друга барда Лютика. Тот искажает события ради эпичности, чтобы создать бессмертную песню о ведьмаке и, главное, о себе. Геймплей сохраняет классическую механику серии Reigns: игроки свайпают влево или вправо, чтобы принимать решения в морально сером мире "Ведьмака". Нужно балансировать репутацию Геральта, охотиться на монстров, общаться с Плотвой, заводить романы, сталкиваться с врагами и избегать смерти.

Reigns: The Witcher выйдет 25 февраля 2026 года на iOS, Android, ПК (Steam и GOG).