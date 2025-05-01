Обновление Roots & Remedies для REKA подарит игрокам магию садоводства и общение с животными

Уже 12 мая волшебный мир REKA пополнится новым бесплатным обновлением Roots & Remedies, которое добавит в игру массу контента, вдохновлённого природой и магией. Теперь каждая ведьма сможет не только творить зелья, но и выращивать собственный сад!

Садоводство станет важной частью жизни в REKA: вы сможете сажать и ухаживать за тыквами, капустой, чесноком, шалфеем, маком и даже волчьим лыком. Для этого понадобится новая волшебная лейка, способная превращать ваш участок в цветущий уголок. После сбора урожая путь лежит в мастерскую травника, где можно создать уникальное зелье, позволяющее говорить с животными. Да-да, теперь вы сможете беседовать с обитателями леса — от кошек и ворон до коз и оленей.

Обновление также включает новые задания — Затерянные места. Эти скрытые уголки наполнены загадками, головоломками и платформенными испытаниями, за прохождение которых можно получить ценные награды. Картины и руины подскажут путь к спрятанным сундукам, если быть достаточно внимательным.

Кроме того, появятся новые инструменты и снаряжение: масляный фонарь для ночных странствий, факел Сварога, а также магический талисман — ступка с пестиком, с помощью которого можно мгновенно телепортироваться домой, в уютную избушку на курьих ножках. В обновлении также будет улучшен интерфейс, добавлен новый наряд и появятся новые NPC.

REKA уже доступна в раннем доступе Steam и продолжает наполняться волшебством.