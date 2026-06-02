REKA выходит из раннего доступа : ведьмин симулятор с Бабой Ягой наконец обретет финальную форму в августе

REKA, уютно-мрачное приключение о молодой ведьме, готовится покинуть ранний доступ — полноценный релиз версии 1.0 состоится 18 августа на ПК в Steam. Для игр такого формата это всегда момент истины: либо проект окончательно собирается в цельную систему, либо теряет часть обещаний по пути. И судя по плану обновлений, разработчики Emberstorm Entertainment явно склоняются к первому варианту.

REKA стартовала в раннем доступе ещё 12 сентября 2024 года и с тех пор постепенно обрастала контентом. Теперь же издатель Fireshine Games делает ставку на «завершённое приключение» с упором на историю, исследование и строительство магического передвижного дома. Сценарий, к слову, написала Рианна Пратчетт — и это уже намекает на акцент не только на сказочную атмосферу, но и на более осмысленное повествование, чем у типичных «ведьминских симуляторов».

Главная интрига версии 1.0 — не просто финал истории Реки, но и расширение возможностей игрока. Домик ведьмы теперь можно строить с использованием новых материалов (от берёзы до глины), менять углы конструкций и свободно управлять камерой. На первый взгляд звучит как «база для крафта», но на деле это приближает игру к более гибким системам песочницы, где творчество игрока важнее жёстких рамок.

Отдельно подчёркивается переработка интерфейса, новые локализации и улучшение качества жизни — стандартный, но важный набор для релиза после раннего доступа. И тут REKA выглядит скорее как аккуратный «сбор всех обещаний в одну версию», чем как радикальный перезапуск.

В сравнении с другими инди-симуляторами ведьм, REKA идёт по более спокойному пути: не перегружает систему механиками, а делает ставку на атмосферу, Бабу Ягу и ощущение странствия по живому миру. Если финальная версия удержит этот баланс, у проекта есть шанс не просто «выйти из раннего доступа», а действительно закрепиться как цельное приключение, а не эксперимент на полпути.