Автобаттлер от дотеров Relic Arena - вышел!

Тихо, без особой помпы (по крайней мере для непосвящённых) состоялся релиз очередного сетевого автобаттлера.

Relic Arena отличается от аналогов упором на экономику, на инвестиции дохода Золота в конкретные улучшения, а не на сбор случайно выпадающих "карточек" сильных бойцов или реролл навыков.

Также, заявлен довольно атипичный список доступных игрокам бойцов, в котором Авраам Линкольн соседствует с Карлом Марксом, Никола Тесла с Владом "Дракула" Цепешем, а Леонардо да Винчи - с некоей гориллой Харамбе.

Впрочем, не обделили и любителей классики. Так, в списке бойцов также присутствуют Махатма Ганди (которого ещё раз обессмертила серия видеоигр Civilization) и Чингисхан (которого ещё раз обессмертил одноимённый зарубежный ансамбль песен и плясок).

В честь выпуска игры, до 23 мая на Twitch.tv будет проходить раздача старых добрых Twitch Drops, для чего нужно, во-первых, смотреть валидные трансляции по игре (9 штук по состоянию на момент выпуска этой новости), а во-вторых, как обычно, привязать игровую учётную запись к Twitch очередным неочевидным способом.

Заявлено, что в разработке игры принимали участие известные дотеры SUNSfan и Jenkins.

Пожелаем им удачи в покорении пресыщенной ниши этой гениальной в своей наглости идее.

В конце концов, и DOTA 2 в своё время родилась из гениальной (и наглой) идеи, как знать...