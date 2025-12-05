Мрачный корейский "Ведьмак": смотрим новый геймплейный трейлер The Relic: First Guardian

На прошедшем мероприятии PC Gaming Show: Most Wanted 2025 студия Project Cloud Games представила свежий трейлер своего амбициозного ролевого экшена The Relic: First Guardian. Проект уже успели окрестить «Ведьмаком" в сеттинге корейского фольклора благодаря мрачной атмосфере темного фэнтези и акценту на расследованиях сверхъестественных событий.

Новый ролик демонстрирует эмоциональную сторону игры: главный герой расследует судьбу павшего солдата, чтобы в итоге столкнуться с жутким боссом — ветряным демоном, в которого горе превратило пропавшего человека. Разработчики обещают внушительный масштаб: в полуоткрытом мире игрокам предстоит одолеть более 70 уникальных боссов, историю каждого из которых можно будет узнать из специальных журналов, выпадающих в качестве лута.

Главной геймплейной особенностью The Relic станет полный отказ от традиционной системы уровней персонажа. Вместо накопления опыта (XP), прогрессия строится исключительно вокруг экипировки. Стиль игры и эффективность героя будут зависеть только от выбранного оружия, вставленных рун и скрафченных предметов.

Релиз The Relic: First Guardian запланирован на начало 2026 года.