The Relic: First Guardian 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.8 49 оценок

Мрачный корейский "Ведьмак": смотрим новый геймплейный трейлер The Relic: First Guardian

Gutsz Gutsz

На прошедшем мероприятии PC Gaming Show: Most Wanted 2025 студия Project Cloud Games представила свежий трейлер своего амбициозного ролевого экшена The Relic: First Guardian. Проект уже успели окрестить «Ведьмаком" в сеттинге корейского фольклора благодаря мрачной атмосфере темного фэнтези и акценту на расследованиях сверхъестественных событий.

Новый ролик демонстрирует эмоциональную сторону игры: главный герой расследует судьбу павшего солдата, чтобы в итоге столкнуться с жутким боссом — ветряным демоном, в которого горе превратило пропавшего человека. Разработчики обещают внушительный масштаб: в полуоткрытом мире игрокам предстоит одолеть более 70 уникальных боссов, историю каждого из которых можно будет узнать из специальных журналов, выпадающих в качестве лута.

Главной геймплейной особенностью The Relic станет полный отказ от традиционной системы уровней персонажа. Вместо накопления опыта (XP), прогрессия строится исключительно вокруг экипировки. Стиль игры и эффективность героя будут зависеть только от выбранного оружия, вставленных рун и скрафченных предметов.

Релиз The Relic: First Guardian запланирован на начало 2026 года.

Комментарии:  2
WerGC

что то визуал подкачал и в конце веном в капюшоне вылез

1
Рио Фокс

Ну, такое. Что-то пока не впечатляет.