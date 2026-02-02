Новый трейлер The Relic: First Guardian демонстрирует элементы корейской народной сказки в жанре ужасов

Project Cloud Games выпустила новый трейлер своей грядущей экшен-RPG The Relic: First Guardian, на этот раз демонстрирующий некоторые элементы ужаса. Видео посвящено внутриигровой адаптации корейской народной сказки «Небесная дева и дровосек».

Сказка рассказывает о женщине, которая никогда не могла забыть небо. Следы её жизни до сих пор можно найти в доме дровосека, расположенном глубоко в лесу. Среди прочего, там есть окровавленные кандалы и клетка. Призрак этой женщины, с которым нам предстоит сразиться в The Relic: First Guardian, обладает неестественной скоростью и неестественной анимацией атак, что указывает на то, что она — некий враг-нежить. Её внешний вид также намекает на то, что в какой-то момент её пытал дровосек.

Действие The Relic: First Guardian разворачивается в стране Арсилтус, и большая часть сюжета будет вдохновлена ​​корейскими народными сказками. Главная цель игры — спасти Арсилтус после того, как она была разрушена пустотой. Для этого главному герою предстоит собрать великую реликвию, которая была разбита при загадочных обстоятельствах.

В этой экшен-RPG будет 70 различных боссов, известных в игре как «Бруталы». Для сражения с ними игрокам будет доступно разнообразное оружие, а также система контроля стойкости и парирования, вдохновлённая такими играми, как Sekiro: Shadows Die Twice.

The Relic: First Guardian разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S и запланирована к выходу 26 мая.