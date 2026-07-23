Обзорный трейлер The Relic: First Guardian: боевая система, исследование мира и трагическая история сожаления

После демонстрации разнообразия боев с боссами в последнем трейлере, Project Cloud Games представили новый подробный обзор боевой системы. Однако интересным его делает то, что он демонстрирует исследование мира и то, как переплетаются истории Бруталов.

Путешествуя по миру, вы обнаружите разных врагов, некоторые из которых, возможно, занимаются мародёрством, а другие собрались вокруг костра. В других случаях вы можете узнать о сыне, который покинул свой скромный дом в поисках сокровищ, оставив свою мать. Из оставленных записок вы узнаете о трагическом повороте событий и о том, как они превратили его в духа раскаяния.

Ваша задача, конечно же, — победить его, и мы увидим, как способности и парирование позволяют перевести врагов в состояние «оглушения», когда вы можете наносить огромный урон. Однако он не всегда будет стоять и наблюдать за вашей атакой, и даже парирует некоторые ваши удары. После победы над Блудным сыном, скованным пылью, вы получаете часть Реликвии и завершаете битву с боссом.

В конце трейлера показаны другие Брутальные боссы, которые обладают множеством разнообразных атак и высокой мобильностью. С примерно 80 боссами, The Relic: First Guardian обещает стать захватывающим приключением в стиле Souls после выхода 31 июля на PS5 и ПК.