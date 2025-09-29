Представлен новый трейлер фэнтезийной ролевой игры The Relic: The First Guardian

Студия Project Cloud Games представила свежий трейлер своего дебютного проекта The Relic: The First Guardian — ролевой игры в жанре фэнтези, вдохновлённой корейскими мифами и народными сказаниями. Релиз ожидается в начале 2026 года на PS5, Xbox Series S|X и PC.

По сюжету игрокам предстоит взять на себя роль Последнего Стража, отправившегося в опасное путешествие, чтобы вернуть миру надежду и собрать осколки древней реликвии. Атмосфера игры переплетает эпические сражения с глубоким нарративом, где даже легенды и мифы становятся частью игрового процесса.

Особое внимание уделено системе боя. В игре появятся 70 гигантских «жестоких» боссов, каждый со своей личной историей и трагедией. Победив их, игрок не только откроет доступ к новым предметам и улучшениям, но и унаследует фрагменты их прошлого. Сражения требуют тактического подхода: важно комбинировать магию, оружие и уникальные навыки, внимательно следя за выносливостью и таймингом уклонений.

Исследование мира Арсильтус также играет ключевую роль. В подземельях и на просторах локаций можно найти осколки, открывающие новые умения, броню и оружие. Каждая экспедиция обещает новые открытия и расширяет возможности героя.

The Relic: The First Guardian стремится подарить игрокам уникальный опыт, объединяя фольклор, драматическое повествование и динамичный боевой процесс в одном масштабном приключении.