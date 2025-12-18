The Relic: First Guardian выйдет 26 мая 2026 года: тёмное фэнтези ждёт игроков

Издатель Perp Games и корейская студия Project Cloud Games объявили точную дату выхода The Relic: First Guardian — мрачной фэнтезийной ролевой игры с элементами Soulslike. Релиз состоится 26 мая 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

Игра предлагает уникальный геймплей, в котором каждый бой и исследование континента Арсильтус тесно связаны с богатой мифологией мира. В центре внимания — 70 грозных боссов, так называемых «братуалов», каждый со своей трагической историей. Для победы над ними игрокам предстоит сочетать оружие, магию и навыки, тщательно управляя выносливостью и выбирая моменты для защиты и уклонений. Преодоление боссов позволяет Последнему Стражу наследовать их историю и получать редкие предметы и улучшения.

Помимо боёв, важную роль играет исследование. На обширных локациях спрятаны фрагменты, открывающие доступ к новым навыкам, доспехам и оружию. Разработчики подчеркивают, что внимательное изучение каждого угла и подземелья критично для полноценного погружения и прогресса.

Восьмиминутный трейлер уже демонстрирует сочетание эпических сражений и детализированных окружений, обещая игрокам насыщенный и сложный фэнтезийный опыт. The Relic: First Guardian создаёт атмосферу, где каждая битва и каждый шаг открывают новые слои легенд и историй.