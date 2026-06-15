The Relic: First Guardian выйдет 31 июля на PC и PS5

Издательство Perp Games и южнокорейская студия Project Cloud Games объявили дату выхода ролевого экшена The Relic: First Guardian. Игра в жанре soulslike станет доступна 31 июля на PC и PlayStation 5, а версии для Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2 появятся позднее этим летом.

События проекта разворачиваются в мире Арсилтус, который оказался охвачен загадочной скверной. Игрокам предстоит взять на себя роль Первого Стража и отправиться в опасное путешествие, чтобы остановить распространение разрушительной угрозы и вернуть миру надежду на спасение.

Разработчики делают ставку на масштабные сражения с боссами — в игре их будет более 70. Для создания собственного стиля прохождения пользователям предложат пять типов оружия и двенадцать отдельных веток навыков, которые можно свободно комбинировать, формируя уникальные билды без привязки к традиционным классам персонажей.

Одной из ключевых особенностей The Relic: First Guardian станет переработанная система выносливости. В отличие от большинства представителей жанра, запас стамины здесь расходуется только на уклонения и блоки. Атаки не ограничены этим ресурсом, а использование способностей зависит от системы перезарядки навыков.

Прогрессия персонажа также получила нестандартный подход. Вместо привычной прокачки уровней игроки будут собирать специальные реликвии, предоставляющие различные пассивные бонусы. Всего в игре заявлено более 70 эффектов, способных заметно менять боевой стиль, характеристики оружия и эффективность навыков.

Авторы пока не раскрыли официальные системные требования для PC-версии, однако ожидается, что эта информация будет опубликована в ближайшие недели, поскольку до релиза осталось чуть больше месяца.